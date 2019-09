Lüttje Lage: Kennen Sie eine gute Fee?

Sehr geehrter Chef der Deutschen Bahn, sehr geehrter Richard Lutz,

kennen Sie vielleicht eine gute Fee? Ok ja, ich kenne selbst einige. Aber leider keine gute Fee, die auch Wünsche erfüllt, wenn man sich von der Bahn etwas ganz sehnlichst wünscht. Vielleicht können Sie ja helfen.

Das ist nämlich so: Vor ein paar Tagen musste ich am Hamburger Hauptbahnhof umsteigen. Und wissen sie was? Seitdem habe ich diesen großen Wunsch: Ich hätte es gern, dass es am Hauptbahnhof Hannover genauso wird, wie in Hamburg. Ich weiß ja nicht, ob sie Bahn fahren, könnte ja sein. Aber sie können es sich ja nicht erlauben, ständig eine Stunde zu spät zu Terminen zu kommen. Könnte ja immerhin sein, dass schon einmal am Hamburger Hauptbahnhof vorbeigekommen sind.

Sicherheitshalber erzähle ich es Ihnen: Die Fahrgäste auf dem Hamburger Hauptbahnhof werden in den Lautsprecherdurchsagen in der Halle und auf den Bahnsteigen tatsächlich noch von einem echten Menschen informiert, wann und wo welcher Zug fährt. Und wie viele Minuten Verspätung der Zug hat hat. Und wenn der Zug kommt, mit einem zackigen „Zurückbleiben!“. Und die Fahrgäste in Hamburg werden auch von einem echten Menschen informiert, wenn der Zug abfährt. Ein echter Mensch. Eine richtige Stimme. Und nicht so ein abgehackter Computerkrams wie bei uns hier in Hannover. Jedesmal wenn ich das höre bekomme ich schwere Migräne. Und ich überlege dann immer, ob ihre Mitarbeiter etwas genommen haben, als sie sich das ausdachten.

Sehr geehrter Herr Lutz, ja ich gebe zu, die Sätze des echten Bahnhofsansagers waren nicht immer ganz einfach zu verstehen. Er sprach recht schnell, mit Hamburger Dialekt und manchmal schnoddrig. Aber, es war eine echte Stimme.

Und wissen sie was? Das Erlebnis, und das war es, wenn man aus Hannover kommt, hat mir ein breites Grinsen ins Gesicht gezaubert. Da fand ich das mit der Verspätung in Hamburg gar nicht mehr so schlimm.

Von Mathias Klein