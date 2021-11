Lüttje Lage: Kinderbesuch beim Dorf-Unhold

Hannover

Am Sonntag war Halloween; bei uns klingelte es gegen 17 Uhr zum ersten Mal an der Haustür. Ich öffnete und sagte: „Süßes oder saures! So, nun zeigt mir mal Eure Sammelbeutel. Ich suche mir etwas Passendes aus.“

Für einen Moment war das halbe Dutzend Kinder vor der Tür still. Der Vampir musste sich erst einmal sein Gebiss aus dem Mund nehmen, um reden zu können. Dann kam es zum Aufruhr: „Wir erschrecken Dich, nicht Du uns. Du siehst auch gar nicht gruselig aus“, sagte das Gespenst.

„Ich war aber schneller als ihr. Außerdem bin ich der Dorf-Unhold. Ich trage nur gerade Freizeitkleidung, weil ich erst um Mitternacht anfange zu arbeiten. Dann wachsen mir Hörner und ein Pferdehuf. Ich rieche nach Pech und Schwefel, erscheine den Leuten im Schlaf und stelle fiese Fragen“, erklärte ich.

„Was für Fragen stellst Du denn?“, wollte der Vampir wissen. „Zum Beispiel frage ich, was am Reformationstag los war und was der Heilige Sankt Martin gemacht hat“, antwortete ich. Die kleine Hexe sah mich treuherzig an: „Bei der Remorfation hat ein Mönsch einen Zettel an die Kirche geklebt, sagt meine Mama. Was drauf stand, lernen wir später in der Schule. Und Sankt Martin hat einem armen Mann ein Stück von seinem Mantel gegeben, damit der nicht friert. Wenn sein Tag ist, kommen wir wieder und singen.“

Der Teufel verlor die Geduld. „Gib uns jetzt Süßes, sonst bekommst Du wirklich Saures“, drohte er. Die anderen begannen zu krakeelen. Ich machte ein erschrockenes Gesicht, ging nach hinten in den Flur, lächelte dort vor mich hin, holte Schokoladenriegel und verteilte sie. Das Gruselkabinett zog ab. Ich glaube, zum Dorf-Unhold tauge ich nicht so recht.

Von Bernd Haase