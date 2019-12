Lüttje Lage: Konsequent emanzipiert

Hannover

Zurzeit sind alle Kneipen voll. Geschlossene Gesellschaft. Weihnachtsfeiern. Viele Vorgesetzte lassen sich da tolle Sachen einfallen, um sich bei der Belegschaft zu bedanken und sie möglichst frohgemut zu stimmen. Ein schöner Brauch und meistens auch ein schöner Abend. Für Paula hat er früh geendet.

Ihr Betrieb hat ganz groß gefeiert. Mehr als 500 Mitarbeiter waren zusammengekommen. Alle haben sich schick gemacht, es gab üppige Mottobüfetts, eine ellenlange Cocktailkarte und kurze Reden. Viele Kollegen kannte sie gar nicht, manche will sie auch gar nicht kennenlernen. Mehrfach hat sie beobachtet, wie zwei Männer fürs Fotoshooting den Frauen an ihrer Seite ungeniert und kräftig auf den Po geklatscht haben. Paula kann so etwas nicht durchgehen lassen. Sofort hat sie die Kollegen zur Rede gestellt. Man sei hier nicht am Ballermann, und selbst dort würde so ein frauenfeindliches Gebaren ja hoffentlich umgehend mit Platzverweis geahndet.

Den Typen war das offenbar keinesfalls peinlich. Paula solle sich nicht einmischen, „MeToo-Emanzen“ hätten auf einer fröhlichen Weihnachtsfeier nichts zu suchen. Sie grinsten und fühlten sich unwiderstehlich. Paula wollte die betatschten Frauen noch befragen, aber die waren im Gewimmel verschwunden. Die Feier war für sie gelaufen. Sie ist zu uns gestoßen, in die Lieblingskneipe. Ein wenig overdressed und rechtschaffen echauffiert. Lange haben wir darüber diskutiert, warum sich „MeToo“ nicht flächendeckend durchsetzen kann.

Also in der Kneipe angesprochen zu werden, das können wir uns gut vorstellen. Eine Einladung zum Drink, ein paar Komplimente, Blumen, Aktienpakete. Aber keine Anzüglichkeiten, keine distanzlose Körpersprache. Da sind wir dann wieder konsequent emanzipiert.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Susanna Bauch