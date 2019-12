Lüttje Lage: Kontrolliertes Leben

Es soll jetzt in einer hannoverschen Schule untersagt werden, in Jogginghosen zu erscheinen. Wer in dem Schlabberlook zum Unterricht kommt, muss dafür später Tische und Stühle putzen. In Jogginghose. Schon Modezar Karl Lagerfeld hat früh befunden, dass diese Art von Beinkleid eine klare Niederlage bedeutet. Wer Jogginghosen trägt, habe die Kontrolle über sein Leben verloren, so das strenge Credo des Modemannes, der ja durchaus hier und da ein Zeichen gesetzt hat.

Wir wissen nicht, was wir davon halten sollen, von diesem Verbot. Immer wieder gibt es ja Einschränkungen in schulischen Kleiderfragen, sind Hot Pants, bauchfreie Tops oder tiefe Ausschnitte tabu. Karin findet das Ganze absurd. Schuluniform oder Freiheit, fertig. Birgit fängt an, die Kleidervorlieben ihrer Kollegen durchzugehen. Sie kommen nicht gut weg. Zu kurze Hosen, zu enge Röcke, Highheels an der Warenausgabe, Glitzeroberteile im Lager, schlecht sitzende Anzüge, peinliche Mottokrawatten, durchgelatschte Slipper. Kein schöner Anblick.

Sandra kennt auch jede Menge Beispiele aus ihrer Umgebung, die ihrer Ansicht nach verboten werden könnten. Pastellfarbene Steppjacken etwa, Dreiviertelhosen, Doc Martens für 60-Jährige oder wild gemusterte Strickjacken. Paula bereiten eher die Männershorts und zu knappen T-Shirts dazu Probleme, Carola hält offene Blusenknöpfe definitiv für verzichtbar. Ich habe mich nicht beteiligt an der Diskussion. Das hat weniger mit Toleranz als mit meinem Kleiderschrank zu tun. Die Hälfte der genannten No-Gos stapelt sich darin.

Wir sind uns schließlich einig, dass Teenager eigentlich fast alles tragen können und vielmehr Erwachsene darauf achten sollten, mit was für einem Outfit sie sich so unter die Leute wagen. Da ist eine Jogginghose mitunter nicht die schlechteste Wahl.

Von Susanna Bauch