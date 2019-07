Lüttje Lage: Kopfkunst in Blau

Interview xx

Mit Tätowierungen ist das ja so eine Sache: Sie werden meist gar nicht für diejenige oder denjenigen angefertigt, die oder der sie trägt, sondern für die anderen: Eltern, Freunde, Mitschüler, Vorgesetzte, kurz das Publikum. Die anderen sollen gucken. Vor allem, wenn sich das Tattoo an der Körperrückseite befindet.

Das Problem dabei: Sie gucken längst nicht mehr. Verzierungen am Rücken? Chinesische Schriftzeichen am Hals? Anker am Arm? Ja, und? Damit jemand hinschaut, muss es schon ein ganz besonderes Tattoo sein oder sich an einer ganz besonderen Stelle befinden.

Kopf voller Tattoos

Der junge Mann, der den Optikerladen in der Innenstadt betrat, in dem ich gerade einige neue Modelle in Augenschein nahm, hatte sich für eine besondere Körperstelle entschieden: das Gesicht. Sein Kopf war über und über tätowiert, ebenso sein Hals und sein Nacken.

Da war mehr blau als Haut. Was genau er sich da auf Nase, Wangen und Stirn hat tätowieren lassen, wollte ich gar nicht herausfinden. Dafür hätte ich ihn anstarren müssen. Was trotz der bewussten Zurschaustellung seiner Körperkunst wohl doch irgendwie unangemessen gewesen wäre.

Eine Sonnenbrille soll es sein

Ich beobachtete ihn aus den Augenwinkeln. Und ich hörte, was er sagte. Er war mit einem Freund da, der offenbar die Kunst der Tätowierung auch sehr schätzte, denn bei ihm schlängelten sich einige Flammen oder Blätter über den Kragen an den Hals. Der junge Mann mit dem Gesichtstattoo hatte eine Sonnenbrille bestellt und probierte sie vor dem Spiegel aus. Er schien begeistert. Die Optikerin lächelte ihn freundlich an.

Ich frage mich, nach welchen Kriterien sie ihre Beratung bei jemandem mit einem vollbemalten Gesicht gestaltet. Gibt es da irgendwelche Regeln? Empfiehlt es sich bei Karos auf den Wangen, eine eher eckige Fassung zu wählen? Sollte man bei einer flächig schwarz tätowierten Stirn besser nicht zu stark dunkel getönten Gläsern greifen? Man weiß ja so vieles nicht.

Urteil: Sieht „mega“ aus

Was ich wusste, war, dass die Brille den Mann mit dem tätowierten Kopf durchaus zierte. Er war auch zufrieden. „Das sieht mega aus“, sagte er zu seinem Begleiter. „Ja, mega“, sagte der und nickte. Der mit dem tätowierten Kopf konnte seinen Blick kaum vom Spiegel lassen. Dann sagte er „übertrieben“ und nickte sich versonnen zu.

Und sein Begleiter sagte: „Ja, Mann, mega übertrieben“ .

Wo er recht hat, hat er recht.

Von Ronald Meyer-Arlt