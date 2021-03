Lüttje Lage: Lesestoff im Telefonbuch

Die Gitterbox im Eingangsbereich des Supermarkts ist prall gefüllt mit den Telefonbüchern „Hannover Stadt, Laatzen, Langenhagen“ und den dazugehörigen Gelben Seiten. Schon lange lasse ich die eng beschriebenen Nachschlagewerke links liegen, doch heute greife ich zu. Zwei- oder dreimal habe ich es in den Vorjahren erlebt, dass mich eine Suche im Internet nicht zufrieden stellte und ich ein gedrucktes Branchenverzeichnis vermisste – also her mit der Edition 2021.

Abgemagert sind sie, die Standardwerke meiner Kindheit. Wer sich in den sozialen Netzwerken tummelt, legt keinen Wert auf Festnetztelefon und Telefonbucheintrag. Doch ob die Daten im virtuellen Raum besser aufgehoben sind? Die Zahl der Mobilfunknummern im „Örtlichen“ ist deutlich höher als früher, aber die breite Masse hängt immer noch am Draht. Brav mit Nachname, Vorname und Adresse – so wie ich.

Um den Bedeutungsschwund zu kaschieren, haben die Verlagsleute ihr Zahlenwerk mit Extraseiten zum Thema Gesundheit angedickt. Neben einer Vielzahl von Adressen und Nummern stoße ich hier auf etliche redaktionelle Beiträge zu medizinischen Fragen, professionell gestaltet und hübsch bebildert. Vielleicht sollten Ärzte in ihren Wartezimmern künftig Telefonbücher als Lesestoff auslegen.

Beim Blättern in den Gelben Seiten fallen mir ein paar Berufsgruppen ins Auge, die immer noch großen Wert auf die Papierform legen. Gastronomen, Anwälte und Mediziner sind in eigenen Sektionen versammelt, und die Kontaktdaten von Friseursalons füllen knapp sieben Spalten. Dafür müssen sich Suchende anderswo mit nur einem Eintrag begnügen: etwa in den Rubriken „Schiffsbefrachtung“ und „Zentralstaubsauganlage“ oder beim Fahnden nach „Wahrsagung“ und „Augenprothese“.

Gelegentlich endet die Recherche auch im absoluten Abseits. Schweinezucht? Siehe Viehzucht. Viehzucht? Siehe Pferdezucht – oder ruf beim Landesschafzuchtverband an. Nun gut, denke ich, die Zahl der Schweinezüchter in Hannover dürfte sich in Grenzen halten – und zudem plagen die Branche derzeit ganz andere Sorgen als fehlende Einträge in Gelben Seiten.

Von Michael Zgoll