„Was kann es an einem lichten Frühlingstag Schöneres geben als Bachs Matthäus-Passion? Als 200 Minuten protestantische Barockmusik in einer schattigen Kirche?“ HAZ-Autor Simon Benne sucht in seiner Kolumne „Die Passion“ nicht wirklich nach Antwort auf die rhetorischen Fragen. Vielmehr beschreibt er in seiner Glosse genüsslich die Reaktionen seiner drei Töchter auf den dargebotenen Freizeitvertreib, der zum Thriller wird. Denn hoch über dem Orchester, direkt über einem Cellisten ist ein Gast auf der Empore eingeschlafen, sein halb ausgezogener Schuh durchs Gitter gestreckt wippt bedrohlich über dem Klangkunstwerk. Bennes Kinder und der Autor selbst halten den Atem an. Der Ausgang der Geschichte soll hier nicht verraten werden. Nur: „Nie wurde Bach mit mehr Andacht gehört als an diesem Tag“, schreibt Benne später in seiner „Lüttje Lage“ zum Passions-Besuch.

Das Besondere im Alltäglichen

Es sind genau solche besonderen, mitunter skurrilen und spannenden Momente des Alltags, die oft in der HAZ-Kolumne „Lüttje Lage“ beschrieben werden. Zum 70. Geburtstag der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung erwartet unsere Leserinnen und Leser nun eine besondere Veranstaltung. Fast ein Dutzend HAZ-Redakteure tragen am 1. September im Astor Grand Cinema die schönsten „Lüttje Lagen“ aus Ihrer Zeitung vor – und stellen sich gern auch Ihren Fragen. Dabei sind Bert Strebe, Hans-Peter Wiechers, Rüdiger Meise, Johanna Stein und viele weitere. So trägt Jutta Rinas zum Beispiel die besten Glossen der Kollegin Susanna Bauch vor. Volker Wiedersheim bringt seine Ukulele mit, um die Glosse auch musikalisch zu untermalen. Und natürlich liest Simon Benne die komplette „Passion“.

Jetzt Karten sichern

Die Lesenacht am 1. September beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es für 15 Euro im Vorverkauf zuzüglich Gebühren, ermäßigte Karten kosten 10 Euro zuzüglich Gebühren. Inhaber einer AboPlus-Karten erhalten einen Rabatt. Die Karten gibt es in den HAZ-Ticketshops und in den HAZ-Geschäftsstellen oder im Internet untertickets.haz.de. Das Astor ist an der Nikolaistraße 8.

Von Jan Sedelies