Lüttje Lage: Limitiertes Leben im Lockdown

Jahrzehntelang haben wir uns bemüht und uns angepasst an die teils sonderbaren Wünsche und Kapriolen der Kinder. Wir haben Pfannkuchen mit Bockwurst gemacht, tonnenweise Fischstäbchen gebraten, süße Limonade und Weingummivampire spendiert und Gemüse und Obst konsequent allein gegessen. Pakete mit überflüssigen Klamotten wurden empfangen und wieder zurückgeschickt. Wir haben den Nachwuchs durch die Gegend gekarrt, zum Sport und Musikunterricht gebracht, mitten in der Nacht von Partys abgeholt. Sie haben nach Rauch und Alkohol gerochen, und wir fanden das nicht so gut.

Jetzt ist alles anders. Es wird möglichst vegan gekocht, frisches Gemüse ersetzt Fleisch und Fisch, Süßigkeiten sind tabu. Gesichtscreme wird selber gefertigt, Shampoo aus Mehl hergestellt. Den Friseur braucht keiner mehr, der eine Schere hat, Autofahren ist ein gemeingefährlicher Klimakiller, Mode muss, wenn sie denn muss, nachhaltig sein. Und seit Kurzem gibt es zum Spinat-Grünkohlsmoothie auch noch freudlose Vollkornnudeln.

Die jungen Erwachsenen ziehen fleißig ihr Studium mit Examina to go im WG-Zimmer durch und schaffen es einfach so, von einem auf den anderen Tag das Rauchen einzustellen und gleichzeitig zu Hause so viel Sport zu machen, dass das buchstäblich nicht weiter ins Gewicht fällt. Viele von uns haben dafür Jahre gebraucht. Mit vielen Rückfällen und Übergewicht. Diese Disziplin macht uns ein bisschen Angst. Wir vermissen fast den Rauchgeruch und die Minifahne. Auf der anderen Seite sind wir natürlich mächtig stolz, so starke und vernunftbegabte Kinder zu haben. Damit konnte nicht gerechnet werden.

Jetzt haben wir allerdings erfahren, dass die Disziplin gewissermaßen nur eine Testphase ist. Limitiertes Leben im Lockdown. Die jungen Leute sparen sich einfach Kraft und Energie auf für bessere Zeiten. Zeiten mit Nachtleben, Partys, Präsenzseminaren, Shopping, Reisen und Restaurantbesuchen. Das ganz normale Leben also. Wir sind ein bisschen erleichtert, dass das junge Leben am Limit Grenzen kennt. Und Zuversicht.

Von Susanna Bauch