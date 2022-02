"Lüttje Lage": Liv, Pimps und Voldemort

Meine drei Teenietöchter lümmelten am Frühstückstisch herum. Sie hatten viel Muße und dachten über Namen nach, die sie später einmal ihren Kindern geben könnten. Ihre Favoriten waren Liv, Pimps und Voldemort. Ich war froh, dass sie an diesem Sonnabend ausnahmsweise einmal früh aus dem Bett gefunden hatten. In einem gewissen Alter kann es ja rasch passieren, dass sich die Herrschaften wund liegen.

An diesem Tag stand eine Aufgabe an, bei der sie helfen sollten: der Kindergeburtstag ihres kleinen Bruders. Für mich ist das Routine, der siebente Geburtstags des Juniors war in unserer großen Familie der 56. Kindergeburtstag seit 2003. Ich weiß, dass Kindergeburtstage Hochämter von fröhlichem Chaos und infantiler Zerstörungslust sind.

Die kleinen Gäste kamen; bald herrschte eine Lautstärke wie am Rande einer Flughafenstartbahn. Zwei Rabauken kloppten sich um einen Schokokuss, obwohl noch viele weitere auf dem Tisch standen. Drei Apfelsaftbecher kippten um. Ein Kind schlug sich beim Toben das Knie auf, ein anderes bekam Heimweh. Die anderen tauschten sich über Schimpfwörter aus. Am Ende kochte das Würstchenwasser über, was abermals für großes Hallo sorgte. Dann musste sich ein Junge übergeben. Ob wegen eines lebensbedrohlichen allergischen Schocks oder einfach wegen zu viel Kuchen, blieb zunächst offen. Man kann sagen, es war eine rundum gelungene Party.

Als die Eltern ihre Sprösslinge abgeholt hatten, blickten meine Teenietöchter fassungslos auf das Schlachtfeld im Wohnzimmer. Ein Stillleben aus zerfetzten Servietten und Kerzenresten, angeknabberten Kuchenstücken und einer Pfütze Fanta auf dem Wachstischtuch. „War das anstrengend!“, sagte eine. Ansonsten lag über der Szenerie eine förmlich hörbare Stille.

„Liv und Pimps sind super, aber wieso muss es ausgerechnet Voldemort sein?“, fragte ich. „Lass man“, sagten die drei. „Das mit den eigenen Kindern hat echt noch Zeit.“

Von Simon Benne