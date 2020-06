Lüttje Lage: Locker werden – aber wie?

Hannover

Der Würgegriff, in den ein Virus die Welt seit Februar genommen hat, lockert sich dieser Tage. Wir dürfen mehr, wobei es manchmal schwer fällt, den Überblick zu behalten, was gerade wieder erlaubt ist und was noch nicht. Außerdem wenden Menschen die Regeln unterschiedlich an.

Zu beobachten war das etwa am Sonnabend auf dem Wertstoffhof kurz vor Torschluss. Vor dem Grüngutcontainer hatte sich eine Schlange gebildet, die Menschen hielten Abstand und trugen Masken. Dann erschien jemand ohne Maske und schob sich in die Lücke unmittelbar am Container. Es gab Hader, der zu eskalieren drohte, bis der Aufpasser vom Wertstoffhof die Lage beruhigte, was ihm unter anderem deshalb gelang, weil er die körperlichen Voraussetzungen dazu mitbrachte. Der Mann ohne Maske musste warten.

Man kann solcherart unterschiedliches Lockerungsverhalten überall sehen, im Supermarkt, in der Bahn, auf Spielplätzen oder im Biergarten. In der Zeitung las ich über eine Sozialpsychologin, die zwei Phänomene beschrieb. Zum einen die selektive Wahrnehmung: Wenn 30 Menschen eine Maske tragen, einer aber nicht, fällt vor allem der ohne auf und prägt das Bild in den Köpfen der anderen. Zum anderen die Freerider-Theorie: Keiner wolle der Depp sein, der sich als einziger oder gar letzter an die Regeln hält.

Für so etwas bin ich noch nicht locker genug. Andererseits habe ich am Sonntag meine Nichte, die das erste Mal seit längerer Zeit zu Besuch aus Augsburg gekommen war, beim Abschied in die Arme genommen. Sogleich meldete sich das Gewissen mit einer gelben Karte. Es ist eben schwierig, zumal es keine geeigneten Lockerungsübungen gibt.

