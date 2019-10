Hannover

Es ist Herbst. Die Blätter leuchten in allerliebstem Gelb und Rot (wenn sie nicht schon wegen der Trockenheit dran glauben mussten), die Tage werden kürzer, in den Supermärkten funkeln die Zimtsterne. Und die Leute, die mich morgens beim Laufen in der Eilenriede überholen, ziehen sich wieder wärmer an. Manche haben sich sogar – wegen der Dunkelheit – ihre eigenen Scheinwerfer mitgebracht. Lampe vorm Kopp statt Brett vorm Kopp.

Robin Hood unter Blasendruck

Mir ist dabei ein seltsames Phänomen aufgefallen: Immer mehr junge Männer tragen beim Laufen Strumpfhosen. Und dann noch eine Sporthose drüber. Und wenn sie so an mir vorbeisprinten, alle irgendwie in Eile, sehen sie ein bisschen aus wie Robin Hood unter Blasendruck.

Ich habe meine Beobachtungen mit einem lieben Menschen besprochen, der sich in der Laufszene viel besser auskennt als ich. Er hat mich darüber aufgeklärt, dass all diese junge Männer sogenannte Tights tragen. Die sind total in! Und sollen außerdem dafür sorgen, dass beim Laufen nichts schlackert. Also: stoffmäßig nichts schlackert. Denn sonst reibt der Stoff an der Haut, und Reibung erzeugt Hitze, und Hitze ist beim Laufen zu warm. Oder so ähnlich.

Ein Kleinkind als Vorbild?

Und ich hatte, naiv wie ich bin, gedacht, dass irgendein Werbefuzzi Druck von seinem Boss bekommen hat, sich endlich mal wieder was auszudenken, das man den Kunden andrehen könnte. Und der Mann hat gegrübelt und gegrübelt. Und dann hat er eines Tages seinen zweieinhalbjährigen Sohn, der neuerdings immer behauptet, sich allein anziehen zu können, aus dem Kinderzimmer kommen sehen, angetan mit der Strumpfhose der älteren Schwester und einer Windel drüber und mit Taschenlampe auf dem Kopf.

Ich glaube, ich muss bei der Läuferszene Abbitte leisten. Oder bei der Werbeszene. Und vielleicht finde ich im Keller noch abgelegte Leggings von einer meiner Töchter.

Lesen Sie mehr:

Hier finden Sie weitere Beiträge aus der HAZ-Kultserie „Lüttje Lage“.

Von Bert Strebe