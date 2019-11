Lüttje Lage: Männer mit Meinung

Es heißt ja immer leichtfertig, Frauen würden ständig so viel reden und auch stets das letzte Wort behalten. So ganz stimmt das gar nicht. Wer schon einmal mit einem Versicherungsvertreter, Autoverkäufer, Immobilienmakler oder Boutiquenbesitzer kommuniziert hat, kennt das Gegenteil. In diesen Bereichen sind dann vor allem Frauen Opfer unendlicher Wortergüsse, so als hätten wir keine Ahnung und müssten von Grund auf über Lage und Leben aufgeklärt werden. Dabei hören sich die Herren doch einfach auch gerne selber reden.

Besonders wortgewaltig sind offenbar auch Fitnesstrainer. Wir wollen eigentlich nur zu einem Schnupperkurs zum Thema verschiedene Sportarten für nicht mehr ganz junge Frauen. Das Angebot ist kostenlos. Unser Berater, durchtrainiert mit Mitte 40, weiß schon nach wenigen Minuten, was wir brauchen. Ein Mann mit Meinung. Ausdauertraining, Muskelaufbau und ordentlich was zur Fettverbrennung. Wir haben daraufhin die kürzeste Vorlesung in Sachen Anatomie, Medizingeschichte, Ökotrophologie und Sportwissenschaft erhalten, gewissermaßen 20 Semester in 30 Minuten. Gefühlt die Hälfte des Vortrags ist auf Englisch, Pausen gibt es nicht.

Für Einwände und individuelle Befindlichkeiten ist bei dem Redefluss auch kein Platz. Der Mann redet ohne Punkt und Komma, drückt Birgit einen Medizinball in die Hand und führt Carola zu einer Art Sprunggrube. Birgit hat Kalkschulter und Carola ein frisches künstliches Kniegelenk, keine von uns will zur Iron-Woman-Weltmeisterschaft antreten. Hat den Mann nicht interessiert. Endlich fertig mit Reden hat er sich gleich den nächsten Frauen zugewandt. Wir haben nicht einmal die Chance auf das letzte Wort. Das „Auf Nimmerwiedersehen“ mal ausgenommen. Wenn wir weder zu Sport noch zu Wort kommen, ist das wirklich die falsche Bühne.

Von Susanna Bauch