Lüttje Lage: Maske oder raus in Achim

Hannover

Das mit der Maskenpflicht nehmen manche Mitbürger nicht mehr ganz so genau. Eine Mund-Nasen-Bedeckung etwa in der Deutschen Bahn mag für manchen nervig sein, noch anstrengender ist die Pflicht der Zugbegleiter, diese umzusetzen. Mittlerweile sehen viele über die Verstöße hinweg oder belassen es bei einem zaghaften Hinweis.

Die junge Bahnmitarbeiterin in unserem Zug zum Tagesausflug nach Bremen aber hat keine Ausnahmen gelten lassen. Forsch fordert sie eine Mittzwanzigerin auf, sich eine Maske aufzusetzen. Offenbar muss die Reisende umfassend über das Thema Corona und Sonderpflichten bei Zugreisen aufgeklärt werden. Nach fünf Minuten kommt die Zugbegleiterin zurück, zur Kontrolle. Die Frau hat keine Maske auf. Sie solle sie sofort ins Dienstabteil begleiten und sich für 1,50 Euro eine Maske zulegen. Anderenfalls würde sie beim nächsten Halt der Polizei übergeben.

Die junge Frau erweist sich als äußerst dickfellig. Ob es den Schutz denn nicht gratis gebe. Die Zugbegleiterin verneint. Daraufhin zieht die Mitreisende eine Maske aus der Tasche, die sie sich widerwillig über den Mund streift. Auch die Nase müsse bedeckt sein, so die Schaffnerin. Der Stoff rutscht ein wenig höher. „Falls Sie es nicht wissen sollten, Ihre Nase sitzt weiter oben, und wir bekommen auch einen außerplanmäßigen Halt in Achim hin, wenn das hier nicht klappt.“

Eine klare Ansage, die Frau gibt sich geschlagen, zieht die Maske über das ganze Gesicht. Sie will offenbar bis Bremen. Die Zugbegleiterin ist sichtlich zufrieden, wir erwägen zu applaudieren, was uns dann aber doch etwas übertrieben vorkommt. Vor dem planmäßigen Halt in der Hansestadt setzt sie noch zwei Paare auf Abstand, weist eine dauerhaft laut telefonierende Dame in ihre Schranken und bringt einem Fahrgast demonstrativ einen Beutel für seinen Verpackungsmüll. Auch die Maskenfrau behält sie im Auge.

Beim Einfahren in den Bahnhof kommt Birgit endlich vom Klo. Sie hat ihr T-Shirt vorm Gesicht – Maske vergessen. Wir kaufen noch schnell ein Dutzend bei der durchsetzungsstarken Schaffnerin, für die Rückfahrt. Wer will schon in Achim aussteigen?

Von Susanna Bauch