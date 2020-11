„Lüttje Lage“: Maskenmode im Wandel

Interview.

Schnabel- oder Faltenform, mit oder ohne Metallbügel, unifarben oder gemustert, mit Spruch oder lieber seriös? Haben Sie schon Ihre optimale Alltagsmaske gefunden? Da hat sich ja wahrlich ein neuer Handelszweig aufgetan. Rund 4,8 Millionen Einträge meldet Google für das Suchwort Alltagsmaske.

Dabei ist es erst acht Monate her, dass ich bei uns im Ort nur mit Mühe – und nur mit Vorbestellung – überhaupt eine Mund-Nasen-Bedeckung bekommen konnte. Zwei Mitarbeiterinnen der örtlichen Apotheke nähten im Frühjahr, was die Stoffkisten hergaben. Wünsche bei der Farbe waren möglich, aber vergebens. Nimm die Maske, oder lass es! Nach der ersten Wäsche war der türkis-pinke Stoff eingelaufen, und die Gummilitze schnitt hinterm Ohr in die Haut.

Inzwischen hab ich investiert, und in meiner Schublade liegt eine bunte Auswahl an Maskenmodellen. Deren Henkel schmiegen sich gut hinter die Ohren, kneifen nicht, und die Stoffe sind nicht zu dicht gewebt, sodass atmen möglich bleibt. Ich bin übrigens eher der Schnabeltyp und bevorzuge einfarbige Stoffe.

Interessant ist, die Auswahl der Kollegen zu beobachten. Eine Kollegin trug kürzlich eine mit Leopardenmuster. Sie sehe die Mund-Nasen-Bedeckung inzwischen als Accessoire, sagte sie und verwies auf eine zweistellige Zahl an Exemplaren im Schrank. Ein anderer Kollege kam mit einer Stoffmaske in die Kantine, auf der ein brauner Teddybär freundlich winkt, was für manch hochgezogene Augenbraue sorgte. Ja, sagte er, die sei aus seinem alten Kinderbettzeug genäht worden. Er fahre viel mit der Stadtbahn und habe gelesen, dass kleine Kinder vor den vielen Maskenmenschen erschrecken würden. „Ich wollte eine haben, die die Kinder zum Lachen bringt.“

Und? „Klappt.“

Von Meike Hakemeyer