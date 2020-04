Lüttje Lage: Mehr Boller wagen!

Hannover, kurz nach Ostern 2020: In der Stadt ist Frühlings- und Sommerzeit gleichzeitig, die Umstellung auf Sommerzeit ist vielen im Homeoffice bis heute nicht aufgefallen. Tanzverbot an Karfreitag und Osterfeuerregeln, sonst gesetzte Themen in Discos, Kolonien und Zeitungen – alles auf nächstes Jahr verschoben. Die Menschen sitzen drin und gehen sich zu Ostern allmählich auf die Eier. Bis auf die, die draußen sind.

Die, die draußen sind, halten einsfuffzig Abstand. Man wundert sich, wie viele Menschen mit einsfuffzig Abstand in den Park passen und fragt sich, ob am Ostersonntag im Park grundflächenmäßig mehr Mensch oder mehr Abstand ist. Man wundert sich, wie viele kinderreiche Familien es gibt, wie wenig manche Kinder sowohl Vater als auch Mutter ähneln, und dass manche Söhne fast so alt aussehen wie ihre sehr jungen Väter und auch schon mit ihnen Bier trinken dürfen. Und wenn man solche Gruppen gar nicht für Familien, sondern für gemeinsame Haushalte hält, wundert man sich, wie viele WGs es doch in der Stadt gibt.

Anzeige

Man fragt sich, ob Menschen wegen Einsfuffzig nur noch mit Kinderwagen in den Park dürfen sollten. Und dass Menschen, die keine Kinderwagenkinder haben oder schon so große, dass sie mit den sehr jungen Vätern Bier trinken dürfen, wenigstens Einkaufswagen schieben sollten oder Schubkarren. Wer keinen Einkaufswagen hat oder keinen Euro, weil man ja bargeldlos bezahlen sollte, kann wahlweise Bürostühle, Servierwagen oder Sideboards auf Rollbrettern mitnehmen. Wenn das alles nicht hilft, könnte die Stadt Hannover nach US-Vorbild mittels eines lokalen Produktionsgesetzes im Verteidigungsfall VW und Conti dazu zwingen, Abstandswagen zu produzieren. Vorteil: Sie hätten Außenspiegel, Top-Bereifung und krasse Felgen.

Bollerwagen geht auch. Am 21. Mai ist Vatertag. Für viele sehr junge Väter der beste Tag. Mit Abstand.

Hier finden Sie weitere Texte aus unserer Serie

Von Uwe Janssen