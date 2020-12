Lüttje Lage: Mein Geräusch des Jahres

Ein Rückblick mit den besten Momenten aus 2020 ergibt keinen Sinn. Stattdessen möchte ich mein persönliches Geräusch des Jahres küren.

Es trat Ende September in mein Leben. Ich war gerade für ein langes Wochenende an der polnischen Ostsee. Die Grenzen und Lokale waren offen und die Infektionszahlen relativ niedrig. Dass 2020 gerade dabei war, für das große Finale durchzuladen, daran war noch nicht zu denken.

Der Kurztrip an sich sollte schon eine Metapher für das Jahr werden: Mit der Ankunft zog sich der Himmel zu, es begann zu regnen und hörte erst wieder bei der Abreise auf. In der Zeit dazwischen war ich ständig nass, hatte Pech beim Angeln und verzettelte mich mit der blöden Ein-Euro-zu-4,5-Zloty-Rechnerei. All das war ein bisschen unbefriedigend, aber meine Begleiter und ich versuchten, das Beste daraus zu machen.

„Ääääääääh!“

So saß ich mal wieder rauchend, von Wind, Wetter und Umständen zermürbt, auf dem Balkon, als ich es einige Meter über mir hörte: „Ääääääääh!“. Es war eine Möwe, die im strengen Ostseewind ihre Kreise über dem Haus zog. Obwohl das Geplärre des maritimen Taubenablegers nur einer von vielen Lauten aus der Klaviatur der debilen Vogelgeräusche ist, berührte mich dieser Ausruf. Denn in dem kehlig-hohen „Ääääääääh!“ waren unendlicher Weltschmerz, Resignation und eine ordentliche Portion Häme versammelt, die zu diesem Jahr passen. Was westpolnische Möwen zu einer solchen Unmutsbekundung bewegt, weiß ich nicht. Aber auf das Gemoser meiner Begleiter, dass das Wetter ja keine Aktivitäten zulasse, fand ich es adäquat mit einem hohen und kehligen „Ääääääääh!“ zu antworten. Sie verstanden.

Seit Oktober begleitet mich das Geräusch nun wie ein Ohrwurm. Meist denke ich mir den Ausruf nur, wenn etwas Blödes passiert. Wenn ich sicher bin, dass mich niemand hören kann, stoße ich ihn auch laut aus. Mittlerweile stimmen auch Menschen aus meinem näheren Umfeld mit ein. Doch jetzt nervt mich der Ausruf und ich möchte ihn vergessen – er klingt eben so, wie sich 2020 anfühlt. Wenn ich in diesem Jahr zum Abschluss eine Sache sagen könnte, dann wäre es ein letztes „Ääääääääh!“

Von Manuel Behrens