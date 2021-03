"Lüttje Lage": Mein Körper geht laufen

Hannover

Im Corona-Jahr habe ich eine alte Leidenschaft neu entdeckt. Ich laufe jetzt wieder. Meine Töchter mosern zwar, ich würde nur deshalb joggen, weil ich als Mannschaftssportler ein Totalausfall bin. Ich aber sage: Die Krähe fliegt im Rudel, der Adler fliegt allein. Und in Zeiten von Abstandsregeln ist Individualismus der neue Gemeinsinn.

In einer Serie stellen HAZ-Autoren jetzt ihre liebsten Laufstrecken vor. Ehrensache, dass einer wie ich da mitmacht. Ich aktivierte also meine Jogging-App und trabte los. Ich bin ein gemächlicher Läufer. In einer Sportart, bei der man nur gegen sich selbst antritt, ist man ja automatisch Sieger. Nach der zweiten Biegung verfiel ich in ein tiefes Nachdenken. Laufen ist nämlich auch ein meditatives Erlebnis. Man kommt anders an, als man losgelaufen ist, und das liegt nicht nur am verschwitzten T-Shirt.

Joschka Fischer, der sich ganz mager gejoggt hat, hat darüber das Buch „Mein langer Lauf zu mir selbst“ geschrieben. An seiner Figur konnte man sehen, dass er später auch den Weg zurück gefunden hat. Wenn ich so meine Meilen trabe, philosophiere ich innerlich gerne darüber, dass Laufen ein zweckfreies Tun ist, das uns spielerisch den Zugang zum Reich der Freiheit öffnet. Wo der Mensch joggt, ist er ganz Mensch. Solche Sachen.

Diesmal aber trieb mich ein anderes Problem um. Bei Kilometer 2,8 ging mir nämlich auf, dass ich hier ja dienstlich unterwegs war. Die journalistische Recherche hatte mich schlagartig zum Berufsläufer gemacht. Eine unverhoffte späte Karriere. Ich überlegte nun, ob ich die verjoggten Minuten nicht als Arbeitszeit erfassen müsste. Doch dann schlug mir mein Gewissen, denn Sport stählt den Body ja langfristig, und meinen Körper nutze ich überwiegend privat.

Am Ende fand ich eine salomonische Lösung. Ich stufe die Tour als Freizeit ein. Aber für die gelaufenen 8,7 Kilometer steht mir ein Reisekostenentgelt von 2,61 Euro zu. Diese werde ich an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen verteilen. Ein gutes Gefühl. Ich spüre, wie das Laufen mir auch das Herz weit macht.

Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Simon Benne