„Lüttje Lage“: Meine Freundin, die Monstera

Hannover

Jeder Mensch hat irgendein Laster. Bei mir sind es offenbar Pflanzen. Das habe ich lange nicht gemerkt. Bis mein Freund letztens nach Hause kam und ich mich auf unserem Balkon sonnte – aber nicht allein: Rechts neben mir thronte meine Monstera. Ich hatte sie extra mit rausgetragen, weil so eine Tropenpflanze sich ja bestimmt über ein bisschen Sommersonne freue, sagte ich, als ich seinen Blick auf meine grüne Begleitung bemerkte. Das machte es nicht wirklich besser.

Wieder drinnen schaute ich mich um. Der Pflanzenbestand in der Wohnung war seit Beginn der Krise wirklich exponentiell gestiegen. Man könnte auch sagen, er ist noch zwei Pandemien von der Lösung der Klimakrise entfernt.

Aber man ist ja auch so viel zu Hause heutzutage, wissen Sie. Da soll es doch auch schön sein. Und Pflanzen haben auch einfach so viele Vorzüge: Sie sind einfach in der Kommunikation. Hängen die Blätter herunter, gibt es zwei Möglichkeiten – entweder sie haben zu viel oder zu wenig Wasser.

Pflanzen nerven nicht. Können sie gar nicht. Pflanzen sind cool. Ich wette, müssten sie Mund-Nasen-Masken beim Bäcker tragen, weil eine Krankheit grassiert, bei der Betroffene dauerhaft das Gefühl haben zu ersticken, würden sie sie einfach tragen. Und sie würden sich nicht darüber beschweren, dass man in den zehn Minuten, in denen man die Maske trägt, nicht so atmen kann wie sonst.

Pflanzen produzieren Sauerstoff. Und sehen dabei auch noch gut aus. Können Sie das?

Die Welt braucht mehr von ihnen. Und jetzt entschuldigen Sie mich – ich muss in den Baumarkt.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Nadine Wolter