Lüttje Lage: Menschliches im Finanzamt

Post vom Finanzamt ist beunruhigend. Diesmal habe ich gleich drei dieser grauen Briefe auf einen Schlag bekommen. Also eigentlich sind sie für meine Mutter, ins Pflegeheim darf ich allerdings seit Wochen nicht, nun wurden die Briefe freundlicherweise verzögert von dort verschickt. Leider geht es um einen Steuerbescheid mit ordentlicher Nachzahlung. Ich habe neben dem Bescheid gleich die erste und zweite Mahnung erhalten. In letzterer steht etwas von Vollstreckung. In acht Wochen sammelt sich halt Post an.

Natürlich habe ich sofort beim Finanzamt angerufen. Ich möchte keine Fremden in die Wohnung lassen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, einen echten Menschen ans Telefon zu bekommen – und noch weniger mit freundlichem Verständnis für mein Problem der verzögerten Zahlung. Ich hege nämlich leichte Vorurteile gegenüber Mitarbeitern der Steuerbehörde, stelle sie mir streng, unnachgiebig und stur vor. Und sie wollen immer nur das eine – Geld.

Alles Blödsinn. Die junge Frau L. ist nach dem ersten Klingeln mit einem fröhlichen Guten Morgen am Apparat. In ihrem Computer checkt sie in Windeseile den Sachverhalt. Ich hatte mich akribisch auf dieses Gespräch vorbereitet, langwierige Erklärungen über Postwege aus Pflegeheimen in der Corona-Krise parat. Nicht nötig. Frau L. unterbricht und meint, es sei doch alles völlig in Ordnung und nachvollziehbar, dass in der derzeitigen Situation nicht alles laufe wie üblich. Wir müssten uns überhaupt keine Sorgen machen. Bei meinem Einwand, dass auch von Vollstreckung in dem Schreiben die Rede ist, lacht sie kurz auf. Glockenhell. Das sollten wir mal getrost ignorieren, sie mache einfach einen Vermerk.

Und Frau L. ist noch nicht fertig. Das würden ja nicht viele ihrer Kollegen so handhaben, aber sie wolle sich vorsichtshalber erkundigen, ob wir in Sachen Steuernachzahlung derzeit problemlos flüssig seien. Sonst nämlich habe sie großes Verständnis dafür, wenn wir das Zahlungsziel verschieben oder in Raten erledigen. Dass sie persönlich den ausstehenden Betrag begleicht, hat sie zwar nicht angeboten, aber es fühlte sich fast so an. Das ist mal Bürgernähe. Menschelndes Miteinander. Im Finanzamt.

Von Susanna Bauch