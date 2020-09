Lüttje Lage: Missverständnisse mit Masken

Das kleine Schleifgerät beginnt zu schreien, mein Zahnarzt beugt sich über mich und sagt: „Das wird jetzt wehtun.“

Wie bitte? Entsetzt kralle ich mich im Stuhl fest. So was sagen blutbefleckte Ärzte in Western- oder Kriegsfilmen, wenn sie rostige Sägen an zu amputierende Beine ansetzen. Ihre Patienten beginnen dann in der Regel zu schreien, bis eine gnädige Ohnmacht sie erlöst. Ich hoffe also auf baldige Bewusstlosigkeit, als die Miniflex zu schleifen beginnt. Nach 20 schmerzfreien Sekunden wird mir klar, dass ich mich verhört habe. Mein Arzt hat sicher „Das wird NICHT wehtun gesagt“ – ich hab’ ihn nur durch seine Maske nicht verstanden.

Anzeige

Es ist nicht das einzige Missverständnis, das mir begegnet, seitdem Menschen Masken oder Visiere anlegen müssen, bevor sie sich in Gesellschaft begeben. Kürzlich stand meine Liebe in der Drogerie vor einem Regal mit Gesichtscremes, als eine Mitarbeiterin sie von der Seite ansprach: „ Maske?“ Freundlich entgegnete sie: „Nein danke, ich schaue nach einer Lotion.“ Die Mitarbeiterin blieb stehen. „Äh … ich meine, Sie haben vergessen, Ihre Maske anzulegen.“

Weitere HAZ+ Artikel

„Hat mal jemand ein desinfiziertes Megafon?“

Neulich habe ich bei einem Sportereignis mitgemacht. Es begann mit der obligatorischen Begrüßung: „Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Kommt mal bitte kurz zusammen. Oh nein, bleibt auseinander!“ Dann folgte eine Erklärung, die kaum jemand verstand – wegen der Schutzmaske. „Hat mal jemand ein desinfiziertes Megafon?“ Wir erfuhren, dass wir nun doch wider Erwarten anschließend duschen dürften und dass ein Büfett aufgebaut sei. Natürlich hatte niemand Duschzeug mit – aber alle Verpflegung.

Lesen Sie auch: Mehr Lüttje-Lage-Glossen unserer Autoren

Manchem bietet die Pandemie auch die Gelegenheit, eine etwas ruhigere Kugel zu schieben als sonst – bei vollem Lohnausgleich. Dem Taxifahrer zum Beispiel, der nun nicht mehr beim Gepäck hilft: „Corona.“ Oder dem Hausmeister der Sporthalle, der um 21.30 Uhr alle Sportler rauswirft, damit die Aerosole noch 30 Minuten Zeit haben, sich zu verflüchtigen. Und dann aber nicht um 22 Uhr, sondern um 21.31 Uhr die Halle abschließt: „Feierabend.“

Von Rüdiger Meise