Lüttje Lage: Mit der Zeit

Wenn man normalerweise weder Schmuck noch Zeitmessgeräte an sich herumträgt, wird man auf eine neue Armbanduhr angesprochen, als ob man eine Gasmaske trägt oder neuerdings eine Glatze. Man hat das Gefühl, als anderer Mensch wahrgenommen zu werden, wahlweise seriös oder spießig. Zumindest als jemand, der nach langer Überlegung die gewissenhafte Entscheidung getroffen hat, mit der Zeit zu gehen.

Das ist lustig, und falsch ist es im Grunde auch, weil die Zeit das Unwichtigste an diesem Ding ist. Denn dieser kleine Computer ist eine sogenannte Smart Watch. Für Menschen, die keine Early Adopter, sondern in Bezug auf den Kaufzeitpunkt eher Trend-End-Verbraucher sind, ist 2021 genau der richtige Zeitpunkt, sich solch ein Gerät anzuschaffen. Wie vor zwölf Jahren das Faxgerät.

Mit Chipsdetektor?

Es ist natürlich ein wenig unheimlich, wenn das bunte Display am Arm einem morgens sagt, wie lange, wie tief und wie gut man geschlafen hat. Aber es überwiegt die Neugier. Zum Beispiel darauf, wer jetzt alles auch sehen kann, dass ich zwischen 3.12 und 3.48 Uhr leichten Schlaf tätigte und anschließend ein von zwei Malen in dieser Nacht wach war. Und ob die Uhr neben Bewegungsmangel auch übermäßigen Chipsverbrauch als Ursache für schlechten Schlaf ausmacht und an der Pulsfrequenz erkennen kann, ob es Paprika- oder Salz-Essig-Chips waren.

Okay, es ist gewöhnungsbedürftig, wenn die Uhr ungefragt Nachrichten und Gespräche annimmt und irgendwann plötzlich dein Arm spricht. Und ein kleines Männchen regelmäßig per Vibrationsalarm Dehnübungen einfordert, wenn es zu lange Sitzphasen erkannt hat. Was kommt da noch? Wird das Ding kreative Tätigkeiten bewerten? Die Kleidungswahl? Deinen Gang bemängeln? Dich beschimpfen oder aus Bosheit Filmenden oder Fußballergebnisse spoilern? Und irgendwann die Kontrolle übernehmen? Oder schlimmer: Werden Mitmenschen irgendwann denken, dass es längst die Kontrolle übernommen hat, obwohl man einfach tanzt?

Oh, Moment – sorry, Ende des Textes – Dehnübungen!

Mit Tanz und Gloria: Janssen & Grimm am 30. April um 20.20 Uhr im Livestream beim Step By Step. Infos: stepbystep-hannover.de.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere Texte aus unserer Serie

Von Uwe Janssen