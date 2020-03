Lüttje Lage: Morgens schon eins auf die Nase

Eigentlich sollte gerade hier in diesen Tagen nur Erbauliches zu lesen sein, das dem Leser einen vergnüglichen Einstieg in den Tag beschert. Leider ist das nicht immer möglich. Manchmal gibt mir das Leben morgens schon eins auf die Nase und das muss ich dann einfach erzählen: Ich bin mit der Hündin in der Eilenriede, spaziere so vor mich hin. Das Tier begibt sich ins Unterholz und verrichtet dort schamhaft sein Geschäft, kommt zurück, geht bei Fuß, als uns zwei Läufer überholen. Die Sonne scheint, ich sage gut gelaunt: „Guten Morgen.“ Einer der Läufer – geschätzt 50 Jahre alt mit schon einigem Grau auf dem Kopf – schnauzt: „Leinen Sie den Hund an, es ist Schonzeit.“

Peng. Damit ist der Morgen im Eimer. Eine graue Wolke zieht vor die Sonne. Ich war nie in meinem Leben besonders schlagfertig. Ich brauche mindestens diese eine Minute, bis mir eine geistreiche Antwort einfällt. Der Läufer war schon um die nächste Kurve außer Hörweite und ich erwog noch einen Konter: „Sie sind nicht besonders gut informiert. Schonzeit beginnt am 1. April.“ Oder vielleicht etwas grantiger „Wer keine Ahnung hat, sollte die Klappe halten.“ Nein, so eine Unverschämtheit darf man mit gleicher Münze heimzahlen: „Sparen Sie sich Ihre Luft für’s Laufen – wenn man das müde Traben überhaupt laufen nennen kann, was Sie da betreiben.“

Ich hasse solche Situationen. Ich weiß mich im Recht, bin aber machtlos. Das hat mich früher schon auf die Palme gebracht, wenn ich mit Abteilungsleitern diskutieren musste.

Wie gesagt, der Morgen war im Eimer. Ich schnauzte die Hündin an – wegen irgendwas. Ihr war’s egal. Sie ist sowieso fast taub.

Weitere lustige Texte aus unserer Serie lesen Sie hier.

Von Hans-Peter Wiechers