Lüttje Lage: Mütter proben den Aufstand

Es ist ja ein Geschenk, wenn die späten Teenager noch mit in den Urlaub fahren. Ein Nordseetrip hat bei uns Tradition, wir Mütter fühlen uns total geehrt, dass die Kinder noch etwas mit uns unternehmen wollen. Natürlich zahlen wir die Unterkunft, zum Einkauf liegt ein von uns gefülltes Geldsäckchen parat. Karin holt schon um halb 8 die frischen Brötchen, ab halb 10 warten wir am reich gedeckten Frühstückstisch darauf, dass die jungen Erwachsenen aufstehen.

Die Jungen checken gegen 12 Uhr mit einem Blick, dass der frische Orangensaft fehlt. Sie stellten ihre Box an, schmutziger Deutschrap zum Handychillen, dabei ein Blick auf den Fernseher, wo gerade das Bildungsprogramm „Hartz aber herzlich“ läuft. Die Mädchen sagen schon mal gleich, dass sie nicht fürs Abräumen zuständig sind, heute einfach mal nichts machen wollen, und fragen vor dem ersten Brötchen, wo es abends zum Essen hingeht. Und ob ein Zwischen-Aperol drin ist.

Anzeige

Karin und ich haben den leisen Verdacht, dass wir uns die junge Gesellschaft erkaufen. Es macht natürlich wirklich Spaß, ihnen das leckere Softeis zu spendieren und anschließend das Trinkspiel Flunkyball vor der Familienunterkunft zu spielen. Allerdings genießen wir es auch zunehmend, alleine loszuziehen. Die Kleinen sind ja gut versorgt, womöglich brauchen sie uns gar nicht mehr.

Weitere HAZ+ Artikel

Am letzten Tag haben wir dann den echten Mütter-Aufstand geprobt – uns morgens einfach nur mit einem geschmierten Brötchen, Müsli und Kaffee auf den Balkon gesetzt. Die Jugend zeigte sich kurz verschreckt angesichts der mütterlichen Vernachlässigung des Familienfrühstücks. Dann haben sie ein paar Snacks direkt aus dem Kühlschrank gegessen, der Abwasch fiel daher flach. Nach dieser doch positiven Reaktion haben wir unser Programm weiter durchgezogen. Fisch to go am Strand für uns, danach Kaffee in der Bar mit Meerblick. Die Kinder haben wieder vorbildlich improvisiert und sich für knapp 20 Euro pro Stück eine Pizza bestellt. Zuzüglich Softdrinks.

Auf der sehr heißen Heimreise wurde wenig gesprochen. Man wollte ans Ziel, die Peergroup wartete bereits. Aber schön sei es gewesen, wie immer. Das nächste Jahr Nordsee hätten die vier schon fest eingeplant. Ich fürchte, wir freuen uns.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere Texte aus unserer Serie

Von Susanna Bauch