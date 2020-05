Lüttje Lage: N wie Zitrone

Mit Zitronen ist es ja nicht so einfach. Sie sind ja alle gelb. Meine Frau sagt immer, ich solle auf jeden Fall Bio-Zitronen kaufen. Aber das geht eben nicht immer. Manchmal sehen die Biozitronen so verschrumpelt aus, und manchmal gibt es auch gar keine. Deshalb kaufe ich ab und zu auch mal normale Zitronen. Ich nehme mir solche Freiheiten.

Dann wollte meine Frau Marmelade kochen. Zu der Apfel-Rhabarber-Marmelade, die sie plante, gehörte auch ein wenig abgeraspelte Zitronenschale. Dafür braucht man zwingend Biozitronen.

„Sind das Biozitronen?“, fragte meine Frau und zeigte auf die drei Zitronen, die bei uns in der Früchteschale lagen. Das Netz war längst entsorgt, Aufkleber hatten die Zitrone nicht, von außen war partout nicht zu klären, ob es sich hier um Bio- oder um Normalzitronen handelt.

„Weiß nicht“, sagte ich.

„Du sollst doch immer Biozitronen kaufen“, sagte meine Frau, „nimm einfach immer Bio. Dann gibt’s hier auch keine Probleme.“ Sie kochte die Marmelade dann ohne Zitronenabrieb. Ging auch.

Am nächsten Tag brachte ich, auch um meinen guten Willen zu zeigen, eine Biozitrone mit nach Hause. „Fürs nächste Mal“, sagte ich und wollte die Biozitrone gerade zu den anderen Zitronen in die Früchteschale legen.

„Du kannst doch die Biozitrone nicht da reinlegen“, sagte meine Frau. „Dann wissen wir doch nicht, was was ist.“

„Wir sollten die Biozitrone irgendwie kennzeichnen“, sagte ich. Und ich hatte auch schon eine Idee: „Ich könnte mit dem Kugelschreiber ein B drauf malen, B für Bio.“

„Nicht sehr klug“, sagte meine Frau, „wenn ich etwas von der Biozitrone brauche, dann die Schale. Abrieb mit Kugelschreibergeschmack brauche ich nicht.“

„Okay“, sagte ich, „dann kennzeichne ich einfach die anderen Zitronen. Ich male ein N auf jede Zitrone. N für Nicht-Bio. Oder für normal.“

„Gute Idee“, sagte meine Frau. Ich wollte gerade den Kugelschreiber ansetzen, da fiel mir ein, dass ein N ja wie ein um 90 Grad gedrehtes Z aussieht. Die Zitronen würden ja nicht immer so wie jetzt in der Schale liegen. Dann würde es so aussehen, als würden wir unsere Zitronen mit Z kennzeichnen. Z, wie Zitrone. Was sollten Besucher davon halten?

Ich sagte, dass ich von nun an nur noch Biozitronen kaufen würde.

Von Ronald Meyer-Arlt