Lüttje Lage: Nachruf auf ein Kulturgut

Bald werden wir es auf der Liste der verschwundenen Dinge finden – wie den Käse-Igel, die Dauerwelle, den Kassettenrekorder oder den Nachtbriefkasten vor dem Hauptpostamt am Ernst-August-Platz. Beide waren mir übrigens sehr ans Herz gewachsen: Der Nachtbriefkasten und das Hauptpostamt. Das waren noch Zeiten, als es in dieser Stadt ein richtiges Postamt gab, in dem Beamte saßen, die man was fragen konnte. Aber jetzt soll hier von jenen Lesebändchen die Rede sein, die man auch in teuren Büchern immer seltener findet.

Mein Buchhändler meinte, für das Aussterben dieser farbigen, gewebten Bänder seien wohl die Pfennigfuchser in den großen Verlagen verantwortlich. So etwa sieben Cent pro Buch würden sie mit der Ausrottung des Lesezeichens einsparen. Wir waren uns aber gleich einig, dass dieses verwerfliche Tun eine Sünde wider die Lesekultur ist.

Ich, zum Beispiel, bin ein Langsamleser. So etwa nach zehn, zwölf Seiten muss ich erstmal zuklappen, die Augen schließen, die Sätze noch einmal auf der Zunge zergehen lassen und den Figuren hinterher träumen. Und beim Zuklappen ist es mir ein stilles Vergnügen, das Bändchen über die zuletzt gelesene Seite gleiten zu lassen. Nie würde ich sie mit einem Eselsohr markieren.

Was habe ich nicht schon alles in Bücher gelegt, weil kein Bändchen zur Hand war: ein Rezept für mein Bluthochdruckmittel, ein Mahnschreiben von der Versicherung und ein Knöllchen vom Ordnungsamt. Alles verschwunden in den unergründlichen Weiten unserer Bücherregale und erst nach Jahren wiedergefunden.

Kürzlich stellte ich eine Auswahl für den Bücherschrank am Schaperplatz zusammen und fand in einem alten Krimi von Leo Malet einen Fünfzigmarkschein. Es müssen lockere Zeiten gewesen sein damals, als ich einen Fünfziger mal eben so in einem Buch vergessen konnte.

Von Hans-Peter Wiechers