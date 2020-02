Lüttje Lage: Nesthocker in Lahe

Bei unserem letzten Treffen, hat Sandra uns eröffnet, dass sie mit dem Gedanken spielt umzuziehen. Wir sind überrascht. Sandra hat ein schönes großes Haus an der Grenze von Bothfeld und Lahe und unseres Wissens wenig Geldsorgen. Darum geht es auch nicht, vielmehr sind Nesthocker ihr Thema. Die drei Söhne – alle bereits einiges über 20 Jahre alt – leben noch bei Mama. Und laut jüngsten Statistiken kann sich Sandra in Lahe wenig Hoffnung machen, dass sich das sobald ändert.

Vielleicht einfach mal mit den Jungs sprechen?

Die Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, dass sich in diesem Stadtteil die jungen Leute ganz besonders schwer tun eigene vier Wände zu suchen. Das Haus sei einfach zu groß, zu schön und das Leben daheim offenbar doch vergleichsweise günstig, vermutet Sandra. Wir finden es reichlich übertrieben, aus diesem Grund zu erwägen, in eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Mittelfeld zu ziehen. Vielleicht einfach mal mit den Jungs sprechen und ein paar Alternativen aufzeigen? Die sicher auch nicht gerade kostengünstig ausfallen dürften, aber durchaus Nerven schonend sein können.

Ein schwacher Trost

Die Söhne haben allerdings gute Argumente. Eine andere Statistik hat das Durchschnittsalter junger Menschen beim Verlassen des elterlichen Haushalts in Europa ermittelt – und Sandra vorgelegt. Demnach ziehen Söhne in Montenegro erst als gestandene Männer mit 35 Jahren aus, in Portugal bleiben sie bis 30 bei Mutti, die Franzosen sind wie die Deutschen beim Auszug etwas älter als 24 Jahre. Nur in Skandinavien liegt das Durchschnittsalter zwischen 18 und 20 Jahren. Ein schwacher Trost. Damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Wir lieben unsere Kinder und haben sie seit vielen Jahren sehr gerne um uns. Aber irgendwann, das sagen ja auch Psychologen, ist eine Ablösung einfach an der Zeit und wichtig für die persönliche Entwicklung – bei den Alten und den Jungen. Wenn das nicht klappt, bleibt als Alternative zu Lahe nur noch Schweden. Da könnte Sandra dann auch gleich alleine hinziehen.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Susanna Bauch