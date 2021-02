Lüttje Lage: Neues aus der Krabbelkiste

Im fortgeschrittenen Alter habe ich jetzt noch so eine Art Eignungstest machen müssen. Wir holen uns gerade einen neuen Hund ins Haus, und weil die Züchter im ganzen Land von Kunden überrannt werden, schauen sie sehr genau hin, wer da um einen Welpen bittet. Und das ist ja auch gut so.

Ich schrieb also an die Züchterin unserer Wahl einen langen Brief, kam in die Vorauswahl, schrieb noch einen Brief und verwies auf unsere alte Hündin, die immerhin vierzehneinhalb Jahre bei uns wohnte und – wie ich glaube – sehr zufrieden mit mir war. Leumundszeugnisse unserer Tierärztin und der Hundesteuerstelle hätte ich auch noch beilegen können.

Alles in allem eine überzeugende Präsentation. Diese Woche durften wir in die Krabbelkiste schauen. Eine kleine Hündin biss mir gleich in den Finger. Alles klar. Sie mochte mich also. Ich nannte sie Marta. Die Züchterin bat mich um ein altes T-Shirt. Meine Frau sagte, etwas bissig: „Davon hast du ja eine große Auswahl im Schrank.“

Ich überhörte die Bemerkung. Marta braucht ein Stück Stoff, das nach ihrer neuen Heimat riecht. Ich wählte ein kaum sieben Jahre altes Hemd mit einer Werbung für Leica-Objektive aus, rannte wie blöde durch die Eilenriede, schwitzte es voll, so gut es eben ging, und schlief darin noch eine Nacht. Meine Frau mied meine Nähe.

Die nächsten Wochen werden die Welpen unserer Züchterin noch gemeinsam verbringen. Manche haben einen alten Socken bei sich, eine andere döst in dem abgeschnittenen Bein einer Manchesterhose, meine Hündin wird auf ihrem T-Shirt liegen. Die Welpen, alle schon gesegnet mit einer feinen Hundenase, werden miteinander tratschen: „Ich komme wohl nach Bayern, das Hosenbein hat einen Weißbierfleck.“ „Meiner ist Sportler, die Socke riecht nach Turnschuh.“ Meine Hündin wird schweigen. Sie ist ein kluges kleines Wesen, das keine Familiengeheimnisse ausplaudert.

Von Hans-Peter Wiechers