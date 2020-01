Lüttje Lage: Neujahrsgrüße, so und so

Wir hatten das neue Jahr gemütlich näherkommen lassen. Als es dann eingetroffen war, haben wir angestoßen, sind kurz vor die Tür gegangen, um das berühmte Twenger Feuerwerk zu betrachten, und schließlich zeitig ins Bett. Wir schliefen den Schlaf der Gerechten, was uns markant von meinem Smartphone unterscheidet.

So ein Smartphone ruht bekanntlich nie, auch dann nicht, wenn es mal nicht aufgeladen ist. Als ich am Neujahrsmorgen aufwachte, waren ungefähr 50 Neujahrsgrüße auf verschiedenen elektronischen Kanälen eingetrudelt. Manche klangen pflichtgemäß, manche heiter, einige waren mit aktuellen Fotos aus der Silvesternacht versehen, von denen der eine oder andere Partylöwe möglicherweise nicht mehr so genau weiß, dass er sie verschickt hat und es nun bereut.

Schließlich waren auch sogenannte Freunde unter den Grüßern, die ihre Nachricht mit Vorsätzen für das neue Jahr anreicherten, die ich fassen sollte. Auf die Idee, weniger zu rauchen, mich gesünder zu ernähren oder seltener in die Kneipe zu gehen, wäre ich von alleine gar nicht gekommen.

Einer aktuellen Umfrage durch den Digitalverband Bitkom zufolge übermitteln 82 Prozent der Deutschen Neujahrsgrüße per Telefon. 39 Prozent nutzen einen Messangerdienst wie etwa Whatsapp, unter den Menschen unter 30 Jahren sind es allerdings 62 Prozent. 25 Prozent versenden E-Mails, 22 Prozent posten auf Facebook, Tiktok oder Instagram. 19 Prozent schreiben einen Brief oder eine Postkarte.

Nicht ermittelt hat der Digitalverband, wie viele Neujahrsgrüße per Zeitung an die Adressaten gelangen. Es gibt zumindest einen der Redaktion bekannten Fall. Wir wünschen Ihnen auf diesem, uns sehr vertrauten und in unseren Augen bewährten Weg ein frohes und gesundes neues Jahr.

Von Bernd Haase