Lüttje Lage: Neustart in die Fünfziger

Jüngst, am Fiedelerplatz in Döhren, fällt mir ein VW-Bulli ins Auge, ein zweifarbig in Blau und Weiß lackierter T 1 mit Aufschriften wie „ Ecki Scholz“ und „Neustart Hannover!“. Ich frage mich, warum ein Oberbürgermeisterbewerber im Jahr 2019 mit einem Sambabus aus den Fünfzigern für einen Neustart wirbt. Und komme auf fünf Deutungsmöglichkeiten.

Option 1. Wir wollen es doch nicht übertreiben mit der Modernisierung der CDU. Ein bisschen Retro darf schon sein, um die betagte Stammwählerschaft bei Laune zu halten.

Option 2. Denk Dir ein Surfbrett aufs Dach, und der Ecki macht Dir den Beachboy. So in Richtung California. Schließlich dürfen auch Althippies und Hipster wählen gehen.

Option 3. Wenn der Herr Scholz dezent daran erinnern dürfte: Er war mal Boss von dem Laden. Von VW Nutzfahrzeuge. Und in den dazugehörigen vier Werken stand er mehr als doppelt so vielen Mitarbeitern vor wie in der hannöverschen Stadtverwaltung. Wo also ist das Problem?

Option 4. Der Kandidat signalisiert – ich habe verstanden. Der Klimawandel lässt sich nicht mit 300, sondern nur mit 30 PS stoppen. Und wenn umweltbewusste VW-Besitzer mit derart heruntergedimmten Autos die Kasseler Berge durchmessen, erfahren sie auch gleich, was Entschleunigung bedeutet. Das nennt man dann win-win.

Option 5. Dieser Mann möchte auffallen. Um jeden Preis. Da ist ein historischer VW-Bus genauso willkommen wie der Satz „5 Kinder, 4 Enkel, 1 Plan“ auf seinen Werbeplakaten. Der ist zwar sprachlich neben der Spur, weil da ja nun streng genommen „eins Plan“ steht, aber 5-4-1 sieht halt viel schicker aus als fünf-vier-ein.

5 Optionen, 4 Räder, 1 Neustart. Ich glaube, die Wahl ist schon entschieden.

Von Michael Zgoll