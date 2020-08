Lüttje Lage: Nicht alle Cookies sind bekömmlich

Eigentlich mag ich Cookies. Mit Schokolade, mit Nüssen, mit Karamellgeschmack. Doch hat sich bei mir im Laufe der vergangenen Monate eine zunehmende Aversion gegen eine andere Art von Cookies eingestellt. Gemeint sind die kleinen Datenpakete, die beim Aufruf einer Webseite auf meinem Computer abgespeichert werden. Seitdem die Datenschutz-Grundverordnung diesbezüglich verschärft wurde, werde ich beim Surfen im weltweiten Netz permanent über den Einsatz von Cookies informiert. Muss der Verwendung von Cookies zustimmen. Oder soll zwischen Cookies verschiedener Art wählen. Das nervt.

Da gibt es Anbieter, die mich lediglich in Kenntnis setzen wollen, dass sie bestimmte Informationen – etwa die Sprache meiner Wahl – speichern, um mir „das beste Nutzererlebnis bieten zu können“. Klicke ich auf „O.K.“, geht man von meinem Einverständnis aus. Der eine Shop fragt mich, ob ich der Verwendung von Leistungs-Cookies oder von Analyse-Cookies zustimmen möchte, der nächste unterscheidet zwischen notwendigen, Funktions- sowie Marketing-Cookies und fordert mich auf, Häkchen zu setzen. Erbitte ich mehr Infos, stoße ich oft auf seitenlange Ergüsse zum Datenschutz, deren Studium viel, viel Zeit kosten würde. Doch die habe ich nicht.

Besonders humorlos reagiere ich auf Webseiten, die ich schon zehnmal aufgerufen habe und die mich beim elften Mal immer noch fragen, welche Cookies sich denn nun in meinem Rechner einnisten dürfen. Versuche ich dann, dem Cookie-Gewimmel an übergeordneter Stelle – also in den Einstellungen meines Browsers – einen Riegel vorzuschieben, stoße ich auf Warnungen, dass das Isolieren oder Blockieren von Cookies Auswirkungen auf das Funktionieren von Websites haben könnte. Keine Ahnung, was das genau bedeutet, aber derart gewarnt lasse ich lieber die Finger vom Isolieren – funktionieren sollen meine Webseiten schon noch.

Datenschutz? Finde ich super. Ganz allgemein gesprochen. Aber vor Cookie-Meldepflicht und Wahlabfrage habe ich mir erheblich weniger Gedanken gemacht, welcher Webseitenbetreiber mich nun wie und warum ausspähen will. Und das war irgendwie auch ganz schön.

Von Michael Zgoll