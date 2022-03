Lüttje Lage: Nicht jeder Parkplatz passt zu jedem

Auf den Parkplätzen von Einkaufscentern oder großen Supermärkten lassen sich oft seltsame Ballungen beobachten. In ganz unterschiedlicher Weise stellen Autofahrer ihre Vehikel ab. Möglichst nah am Ladeneingang. Deutlich abgesetzt im mittleren Parkkorridor. Oder 100 Meter entfernt, irgendwo im Randbereich. Dazwischen? Sind meist viele Reihen frei. Man könnte also näher zusammenrücken – doch das ist nicht erwünscht.

Nahparker legen Wert darauf, auf dem Weg zum Einkaufsglück keinen Schritt zu viel zurückzulegen. Lieber grasen sie die vorderen Parkplatzgassen dreimal ab, bis sie eine freie Nische gefunden haben, als dass sie auch nur einen Gedanken an einen weiter entfernten Stellplatz verschwenden. Schließlich muss der prall gefüllte Einkaufswagen später zum Kofferraum manövriert werden – und so ein prall gefüllter Einkaufswagen ist ja nicht von Pappe.

Die Mittelparker setzen andere Prioritäten. Zwar haben auch sie kein Faible für weite Laufwege, doch möchten sie vor allem eins: nicht anecken. Und so stellen diese Kunden ihre motorisierten Schätzchen möglichst dort ab, wo links und rechts und vorn und hinten niemand anderes Gebietsansprüche stellt. Ob das so bleibt, während sie sich im Supermarkt tummeln, steht auf einem anderen Blatt.

Was bleibt, sind die Randständigen. Warum parken sie ihr Gefährt in der letzten Reihe, wo davor doch noch Dutzende von Plätzen frei sind? Gehen sie gar nicht einkaufen, sondern in entgegengesetzter Richtung spazieren? Nutzen sie den Parkplatz zur Abwicklung zweifelhafter Geschäfte? Oder wollen sie, bevor sie tonnenweise Kalorien in den Einkaufswagen laden, ihr schlechtes Gewissen noch mit einem kleinen Fußmarsch zum Auto entlasten? Beim besten Willen – ich weiß es nicht.

P.S.: Bei Radlern habe ich derartig diverses Parkverhalten übrigens noch nie beobachtet. Die stellen ihre Zweiräder immer geballt in dem für sie vorgesehenen Areal ab, brav aufgeständert in Reih und Glied – und bewegt haben sie sich auch schon, wenn sie ihren Einkauf starten.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie