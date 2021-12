Lüttje Lage: Nicht jeder taugt zum Superhelden

Gelegentlich, wenn die Nachrichten des Tages besonders trübe waren, habe ich Lust auf Popcorn-Kino. Abends vor dem Fernseher. Im Marvel-Kosmos der Avengers etwa retten mehr als 30 Superhelden – von Iron Man über Thor, Black Widow und Vision bis zu Doctor Strange – immer mal wieder die Welt. Oder besser noch: das ganze Universum. Diese Filmfiguren können mit Energiestrahlen Materie eindampfen, halbe Häuser durch die Gegend schleudern und per Zauberkraft zu Winzlingen oder Riesen mutieren. Wenn die Heroen mit Bösewichten kämpfen, setzen sie fünf Gegner auf einmal außer Gefecht, sie können fliegen, wie verrückt herumwirbeln und sich wie Flummis in die Luft katapultieren. Der Gegensatz zu einer Couch-Potato könnte kaum größer sein.

Wenn ich mich in einer Werbepause mühsam aus dem Sofa schäle, um das Erdnussdepot aufzufüllen, knackt es in meinen Kniekehlen. Ist der linke Arm eingeschlafen. Zieht es im Lendenwirbelbereich. Und wenn ich dann an meiner Ehefrau vorbeiwanke, leicht gebeugt, habe ich schwer an meinen Unzulänglichkeiten zu tragen. Am himmelschreienden Missverhältnis zu diesen supergelenkigen Superhelden. Und dann denke ich: Was, bitteschön, soll bloß deine Frau von dir denken?

Gerne würde ich den Weg zu den Erdnüssen mit ein paar Flickflacks auflockern, um ihr zu imponieren. Oder wenigstens per Radwende oder Flugrolle durchs Wohnzimmer hechten. Doch diese Versuche würden mit hoher Wahrscheinlichkeit im Krankenhaus enden. Wo meine Frau fassungslosen Ärztinnen und Pflegern mit gequälter Miene erklären müsste, dass sie auch nicht wisse, was in mich gefahren sei. Dass ich am Sofa plötzlich Anlauf genommen, die Arme hochgerissen, mich seltsam verdreht habe – und dann wie vom Blitz gefällt auf den Boden geknallt sei.

Die Alternative? Auf dem Teppich bleiben. Als ich mit dem Knabberkram zurückkomme, versuche ich wenigstens, mich dynamisch in die Polster fallen zu lassen. Und frage meine Filmpartnerin, ob wir am Wochenende einen Spaziergang machen wollen.

Von Michael Zgoll