Lüttje Lage: Nicht ohne meine Frau

Kino und Theater fehlen uns doch sehr. Also beschlossen wir ins Hoftheater zu gehen. Ich habe in solchen Fällen stets unausgesprochen den Auftrag, die Karten zu besorgen und beim Frühstück kurz zu referieren, was uns erwartet. In diesem Fall war das nicht einfach. Ich erfuhr vom Theater nur: „The WOW must go on“, „The Artists Are Present“ und ich sollte einen „slot“ buchen. „Schade“, dachte ich so für mich, „dass es in der Sprache Goethes und Schillers keine Worte gibt, mir dieses Theaterereignis etwas näher zu bringen.“

Ich bewarb mich per E-Mail dennoch um zwei Plätze für den Sonnabend. Man antwortete mir freundlich, es handele sich bei diesem Format um 1:1-Begegnungen. Aber so schnell lasse ich mich nicht abschütteln und schrieb an das sehr geehrte Theater: „Warum kann ich meine Frau nicht mitbringen? Wir gehen immer zusammen ins Theater. Sie ist an sich eine ganz friedliche Person. Der Künstler muss sie nicht fürchten. Wir sind auch nicht sehr kritisch und klatschen nach einer Stunde bestimmt Beifall.“

Das Theater schrieb zurück, dass es sich bei der 1:1-Sache um ein künstlerisches Konzept handele und außerdem ginge es um das Hygiene und Sicherheitskonzept. „Auch wenn Sie in einem Haushalt wohnen mögen.“

Wir bleiben zu Hause – in unserer gemeinsamen Wohnung. Wenn ich meine Frau nicht ins Theater mitnehme, heißt es doch gleich wieder, ich sei ein alter Macho, wenn nicht noch Schlimmeres. Und eigentlich bin ich sowieso skeptisch bei diesen Bühnenexperimenten. Vor Jahren war ich in Berlin mal in einem kleinen Theater in der Nähe vom Bahnhof Zoo. Das Stück hieß „Shakespeares sämtliche Werke in neunzig Minuten“. Nach der Pause holte mich Hamlet auf die Bühne und ich musste in einer Szene mitspielen. Von meinem Auftritt damals träume ich heute noch.

Von Hans-Peter Wiechers