Lüttje Lage: Nostalgietour im Sprinter

Hannover

Eigentlich haben wir vor zehn Jahren schon beschlossen, nie wieder bei einem Umzug zu helfen. Rücken, Knie und Kondition machen das nicht mehr mit. Aber wenn die Jugend dann die Stadt wechselt, will man ja doch noch mal ganz souverän Härte zeigen und zupacken. Daraus ist zum Glück nicht allzu viel geworden. Ich habe mich vorsichtshalber für das Catering angemeldet. Ich kann ganz prima Kaffee kochen und Brötchen schmieren. Außerdem wurde ich als Fahrerin engagiert – den Sprinter ausleihen, volltanken, bezahlen und vollbepackt über die Autobahn steuern.

Es war irgendwie ein bisschen wie früher. Damals hat natürlich kein einziges Elternteil bei irgendeinem Umzug geholfen. Aber für alles waren – wie jetzt – jede Menge junger Helfer dabei. Auch die unterschiedlichen Charaktere sind nach einem Vierteljahrhundert noch vertreten. Die einen erweisen sich als perfekte Schrauber, andere kommen in kompletter Bob-der-Baumeister-Ausstattung mit professioneller Sackkarre, Bohrmaschine, schrankgroßer Werkzeugkiste, Handschuhen und Knieschoner. Diese Helfer sind unersetzlich, sie haben den absoluten Plan und scheuen sich nicht, das Kommando zu übernehmen. Effizienz pur!

Dann gibt es die, die stumm treppauf und treppab rennen und solche, die sich wirklich Mühe geben, aber eher erfolglosen Einsatz zeigen und trotzdem gelobt werden. Fehlen darf auch die Sorte Umzugshelfer nicht, die als erstes rauchen geht und sich noch vor dem ersten Brötchen das zweite Bier aufmacht. Andere behalten sich vor, die Arbeit der Freunde zu überwachen, ohne sich allzu viel einzumischen. Alles in allem ein ganz tolles Team, wir sind richtig gerührt von so viel engagiertem Miteinander. Wir schwelgen in Erinnerungen, werden ganz nostalgisch, bis wir uns dann doch noch nützlich machen dürfen: Putzen! Ach, warum nicht, einmal soll es in der WG sauber sein. Schließlich sind wir ja auch glücklich und stolz, dass wir mitkommen durften. Zum Umzug und zur Abschiedsverlängerung. Das war früher auch anders.

Von Susanna Bauch