Lüttje Lage: Nur geliehen

Wir wohnen in einem ruhigen Viertel der Stadt. Auf die Straße gehen die Leute bei uns höchstens mal, wenn Schützenfest ist. Aber sonst... Demonstrative Meinungsäußerungen mit Spruchbändern und Sprechchören sind uns jedenfalls fremd. Wir leben hier ja nicht in Linden! Umso mehr war ich überrascht, als ich dieser Tage eines frühen Morgens eine in Kreide hingeworfene, etwas krakelige Botschaft auf dem Teerbelag einer Kreuzung in unserem Viertel fand:

Gebt mit Corona

nicht eure

Menschenrechte

ab

Ich stelle mir vor, dass der Schreiber sich sehr spät noch aus dem Haus geschlichen hat. Ein junger Mann war das wahrscheinlich, wohl keine junge Frau und gewiss war er jung. Wir Ruheständler scheuen das Hinknien, schon gar nicht nachts auf einer harten Kreuzung. Man kommt nur mühsam wieder hoch. Und was passiert, wenn ein Auto schnell um die Ecke biegt?

Ein junger Mann also, gerade in die Oberstufe gekommen, ein Feuerkopf, Vater ist Beamter oder Rechtsanwalt, möglicherweise Mediziner, jedenfalls keiner, der es schätzt, wenn Familienmitglieder die Straße vor dem Haus nachts mit Parolen verzieren. Aber er schläft ja schon, während der Junior draußen krakelt.

Der ist übrigens bei der Aktion ziemlich aufgeregt. Ihm geht die Parole nicht so leicht von der Hand. Das „ab“ hängt unten etwas verloren unter dem Wort „Menschenrechte“. Als habe es der Schreiber erst vergessen und dann noch ganz schnell, im Aufstehen, hingeschmiert.

Ich nahm mir vor, mich nächste Nacht raus zu schleichen und meine Antwort darunter zu kritzeln: „Habe meine Menschenrechte Angela nur geliehen. Bekomme sie bestimmt wohlbehalten bald zurück.“ Aber ich kam nicht dazu. Ein leichter Regen hatte die Botschaft nachmittags einfach so weggewischt.

Von Hans-Peter Wiechers