„Lüttje Lage“: Obst in Tüten

Die Großeltern-Dichte in unserem Bekanntenkreis nimmt eindeutig zu. Die Omas sind entzückt, die Opas einsatzfreudig – vor allem, wenn sie mit diesen supermodernen High-Tech-Kinderwagen irgendwo vorfahren dürfen. Carola durfte sich jetzt um ihren ersten Enkel kümmern. Ein komplettes Wochenende lang. Sie hat eine dreiseitige Bedienungsanweisung mitgeliefert bekommen, jede Menge faltbarer Stoffwindeln und natürlich keinen Schnuller. Schreien befreit, wurde sie belehrt.

Alles sollte konsequent biologisch sein und Carola hat sich exakt daran gehalten. Und sich im Biomarkt neben Müttern eingefunden, die ihre Einjährigen allen Ernstes gefragt haben, welche Fruchtsorte Joghurt diese denn wohl zum Nachtisch wollten. Das dauert natürlich mit der Entscheidung. Carola hat die Einkaufsliste brav befolgt, bei dem Punkt „Quetschies“ wurde sie stutzig. Sie hat sich bei einer der Mütter erkundigt. Das sei Obstbrei in Tüten, sehr beliebt beim Nachwuchs und auch sehr gesund. Obst halt.

Quetschies, praktisch aber mit viel Zucker

Carola macht Obstbrei eigentlich noch selber. Was für Quengelei beim Tütenbrei-Nachwuchs geführt hat. Carola hat mal recherchiert. Und der Schwiegertochter am Telefon stolz die Ergebnisse präsentiert. Quetschies seien zwar praktisch, enthielten aber viel Zucker und seien verantwortlich für jede Menge Plastikmüll. Außerdem doppelt so teuer wie Gläschen und fünfmal so teuer wie ein selbst geriebener Apfel. Und bei einer Öko-Testung von 15 verschiedenen Sorten sei keine für gut befunden worden.

Ziemlich überzeugend. Nicht für den Enkel, der nämlich ohne Obstbrei aus der Tüte – und ohne Schnuller – mittags nicht schlafen will. Also Schnelleinsatz im Bioladen. Nicht Carolas Welt. Junge Eltern, die ihren Kindern Bioobst aus Plastikverpackungen geben und 10-Jährige vorne auf dem Lastenrad rumfahren und auch ohne Pandemie immer eine Batterie an Desinfektionsfläschchen am Turbokinderwagen haben, sind ihr nicht geheuer.

Sie hat jetzt trotzdem jede Menge Obst in Tüten gekauft. Man soll sich in die Erziehung der Enkel ja nicht einmischen. Dass Schreien befreit weiß sie jetzt allerdings auch - hat sie mal ausprobiert nach der Abreise der jungen Kleinfamilie.

Von Susanna Bauch