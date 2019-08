Mein Elternhaus im Norden hinterm Elbdeich soll verkauft werden. Deshalb quäle ich mich in diesen Wochen mit meinem Auto regelmäßig die staugeplagte Autobahn 7 hoch, um meiner Mutter beim Ausmisten zu helfen. 41 Jahre Familiengeschichte lagern in dem Haus – gesammelt in Kartons, in Schränken und auf dem Dachboden.

In der kleinen Abseite hinter meinem Kinderzimmer stieß ich nun auf meine alten Schulhefte. Gefühlt waren es die Jahrgänge von Klasse fünf bis zum Abitur – vollständig. Natürlich hab ich hier und da einen Blick riskiert und mich angesichts der komplexen Aufgaben im Mathematikheft verklärt selbst bewundert, dass ich so etwas einst lösen konnte. Und daran auch noch Freude hatte.

Dann stieß ich mit einem leisen Juchzer auf einen Karton, der vollgestopft war mit kleinen Zettelchen, die meisten dicht beschrieben, manche schon etwas bröselig und kaum noch zu entziffern. Das soziale Netzwerk der Achtzigerjahre.

Während die Jugendlichen heute in den Unterrichtsstunden heimlich über Whatsapp kommunizieren, schrieben wir unsere Botschaften damals mit Füller oder Bleistift auf kleine Papierfetzen. Die wurden entweder zur Zielperson weitergereicht oder hinterm Lehrerrücken durch die Klasse geworfen.

Die Inhalte standen den elektronischen Chats an Tiefsinnigkeit übrigens in nichts nach, wie ich bei meiner Lektüre schnell feststellte. Dabei fand ich auch meinen Schriftverkehr mit Bastian, in den ich in der siebten Klasse verliebt war. Eine Kostprobe.

Er: „Hi Meike, wollen wir uns in Mathe und Physik schreiben?“

Ich: „Meinetwegen.“

Er: „Okay.“

Kurze Pause

Ich: „Hi Bassi! Ich hab‘s mir doch überlegt. In Mathe will ich lieber aufpassen.“

Ernsthaft? Am liebsten wäre ich rückwirkend noch im Boden versunken. Mit derlei Briefen kam ich bestimmt total cool rüber. Aus Bastian und mir ist dann auch nie etwas geworden.

Der große Vorteil des analogen sozialen Netzwerks? Es vergisst. Für immer. Ich ließ die Zettelsammlung schnell in der Altpapiertonne verschwinden. Weg. Weiße Weste.

Von Meike Hakemeyer