Lüttje Lage: Peinliche Park-Pannen

Meine Freundinnen sagen, ich bin zuweilen intolerant, ungeduldig und voller Vorurteile. Damit kann ich leben, sie offensichtlich auch. Ganz besonders streng bin ich mit Fahrern großer Autos. Vor allem die riesigen Sport Utility Vehicles in der Stadt sind mir ein Dorn im Auge. Die SUV’s machen sich vor Grundschulen breit, haben eine miese CO2 -Bilanz, nehmen anderen die Sicht und sind einfach aufdringlich. Ich steigere mich gerne in das Thema hinein, wenn die Marke der Riesen noch aus Skandinavien kommt, bin ich besonders angefasst. Das Bullerbü-Image passt einfach nicht zu den bulligen Gefährten. Den Fahrern erschließt sich dieser Widerspruch offensichtlich nicht.

„Sie blockieren zwei Parkplätze mit Ihrer Kiste, geht gar nicht“

Neulich bin ich in Bothfeld von einem längeren Einkauf gekommen, da steht so ein Überlebenskünstlerauto neben meinem. Er blockiert zwei Parkplätze zugleich. Sofort habe ich wütend vor mich hingegrummelt, vermutlich mit grenzwertiger Wortwahl. Ein junger, sehr muskulöser Mann will gerade mit seinem kleinen Sohn in den großen Wagen steigen. Er hat mein grantiges Gesicht gesehen. Baut sich vor mir auf. „Ist was?“ fragt er scharf. Ich fühle mich ein bisschen unwohl, aber klein beigeben kommt nicht in Frage, auch auf die Gefahr hin, dass ich körperlich den Kürzeren ziehe. „Sie blockieren zwei Parkplätze mit Ihrer Kiste, geht gar nicht.“

„Kann ja mal passieren, kein Ding“

Der Muskelprotz schaut erschrocken, geht um den Wagen. „Oh, Sie haben Recht, das habe ich gar nicht bemerkt. Entschuldigung, mein Fehler.“ Meine Lust auf SUV-Bashing ist augenblicklich verflogen. „Kann ja mal passieren, kein Ding.“ Versöhnliches und verständnisvolles Lächeln ist jetzt angebracht. Ich will gerade losfahren, da klopft der Mann noch mal an meine Scheibe. Ob mir klar sei, dass ich auf einem Behindertenparkplatz stehen würde? Und das seit geraumer Zeit? Nein, ist mir nicht klar gewesen, ehrlich. Klar ist allerdings, dass ich künftig in Sachen Riesenschlitten meine Klappe halte. Gedanken hört ja keiner.

Von Susanna Bauch