Richtig ist: Wer zum 96-Spiel geht am Sonntag, kann wählen, ob er sich vorm Spiel am Stadion gegen Corona stechen lassen will oder nicht.

Falsch ist: Wer zum 96-Spiel geht, kann vor dem Stadion stichwählen.

Richtig ist: Man kann per Briefwahl an der Stichwahl teilnehmen und muss einen orangefarbenen Zettel in einen gelben Umschlag stecken, um Rot oder Schwarz zu wählen.

Falsch ist: Man kann per Stichwahl an der Briefwahl teilnehmen und muss eine Orange in einen schwarzen Umschlag stecken, ohne rot zu werden.

Richtig ist: Die Polizei passt beim Heimspiel auf, dass der Verkehr ums Stadion geregelt wird und sich die Fans benehmen.

Falsch ist: Die Polizei soll am Sonntag Krach verhindern.

Richtig ist: Die Bundestagswahl und die Stichwahl finden parallel statt, während Hannover gegen Sandhausen um den dritten Sieg in Folge spielt.

Falsch ist: Die Stichwahl findet in Hannover statt, die Bundestagswahl zum dritten Mal in Folge in Sandhausen.

Jagau sticht

Richtig ist: Nach der einmaligen Impfung mit Johnson & Johnson gegen Corona vor dem Stadion kann man erst den Sieg gegen Sandhausen gucken und anschließend den Bundestag wählen und über die Nachfolge von Hauke Jagau bestimmen.

Falsch ist: Nach dem Sieg gegen Corona kann man sich vom einmaligen Hauke Jagau gegen Sandhausen impfen lassen, und Boris Johnson wird Bundeskanzler.

Richtig ist: Auch wer am Wahltag nicht da ist, kann vor der Wahl per Brief abstimmen. Auch wer kein Ticket für Hannover 96 hat, kann sich vor dem Spiel impfen lassen. Ein Ausweis reicht.

Falsch ist: Wer kein Ticket für Hannover 96 hat, wird ausgewiesen, kann aber per Briefwahl über das Spielergebnis abstimmen.

Richtig ist: 8. Spieltag, 2. Liga.

Falsch ist: 2. Spieltag, 8. Liga.

Richtig ist: Hannover 96 gewinnt.

Falsch ist: Alles andere.

Von Uwe Janssen