„Ärmlich“, „verkümmerter Zustand“, „unglücklich“: Kommunalpolitiker in Döhren-Wülfel zeichnet ein düsteres Bild des Spielplatzes am Gundelachweg – dabei stehen dort einige hochmoderne Spielgeräte. Immerhin: Die Fußballtore sollen noch in diesem Frühjahr an ihren alten Platz zurückkehren.