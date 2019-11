Lüttje Lage: Phantompatient im Pflegebett

Jüngst weilte ich umständehalber ein paar Tage in einer hannoverschen Klinik, eine mir fremde Exkursion ins Unbekannte. Doch unter dem Strich kann ich nicht klagen. Die Ärzte gaben ihr Bestes, die Krankenschwestern pflegten mich nach Leibeskräften, und ich hatte einen Fensterplatz. Trotzdem war ich froh, als ich wieder daheim war. Denn vor Überraschungen ist man in derartigen medizinischen Einrichtungen wohl nie gefeit.

Umgeben war ich während meines Klinikaufenthalts von den drei B.s: Bediensteten, Besuchern und Bändchenträgern. Bändchenträger sind Patienten, die als Übernachtungsgäste geführt werden, nicht als Kunden der Notfallambulanz. Ein auf Station wohnender Kranker trägt seine persönlichen Daten am Handgelenk. Doch wehe dem Übernachtungsgast, dem sein Bändchen fehlt. Er läuft Gefahr, unter die Räder zu kommen.

Ich sitze wartend auf einem Gang, harre einer Untersuchung. Aus einem Fahrstuhl wird ein Pflegebett samt Patient herausgerollt. Eine Krankenpflegerin nimmt den älteren Mann, der arg angeschlagen wirkt, in Empfang. Was ihm fehlt? Auf jeden Fall ein Bändchen. Oder ein Schild am Bettgestell. Die Schwester möchte von ihm wissen, wie er heißt. Offenbar versteht er kein Deutsch, nuschelt etwas in mir unbekannter Sprache.

Die Frau greift zu einer Liste. Zählt Namen auf. Der Patient nickt schwach. Jedes Mal. Offenkundig könnte sie ihn auch fragen, ob er Mahatma Gandhi oder der Heilige Franz von Assisi sei, und er würde nicken. Die Pflegerin greift zum Hörer und telefoniert herum. In barschem Ton. Es sei doch wohl ein Unding, ihr einen Phantompatienten vor das Untersuchungszimmer zu bugsieren, dessen Identität völlig im Dunkeln liege.

Die Frau hat Recht. Verstohlen greife ich nach meinem Handgelenk. Das Bändchen sitzt fest, zum Glück. Minuten später wird das Bett mit dem Geisterfahrer in einen anderen Raum gerollt. Ich hoffe, dass dem Unbekannten eine angemessene Behandlung zuteil wird. Und dass man ihn nicht am linken Bein operiert, wo er sich womöglich den rechten Arm gebrochen hat.

Von Michael Zgoll