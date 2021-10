Lüttje Lage: Pilze suchen

Wir wollten Pilze sammeln und dann am Abend eine schöne Pilzpfanne essen. Das erste Problem: „Ich mag keine Pilze“, sagte unsere Tochter. „Und ich finde es voll fies, dass ihr beim Essen immer nur an Euch denkt, nie kocht ihr etwas, was ich auch mag.“ Ich dachte an die vielen Nudeln, die ich die vergangenen Tage essen durfte. Meine Frau sagte: „Wir machen Dir dann Nudeln, in Ordnung?“. „Immer nur Nudeln“, war ihre Antwort. Ich war kurz davor zu explodieren. Immer nur Nudeln gibt es vor allem, weil sich die 14-Jährige eigentlich immer nur Nudeln wünscht. Aber sie lenkte ein: „Na gut.“ „Dann lass uns losgehen“, sagte ich. „Aber ohne mich“, antwortete meine Tochter. „Warum kommst Du nicht mit?“ „Was soll ich denn da? Stundenlang in einem langweiligen Wald rumlaufen und nach was suchen, was ich nicht mag? Bringt doch nix!“

Damit war das Thema erledigt. Ich erzählte nicht, dass ich immer mit meinen Eltern in den Wald gegangen bin. Und dass ich dann immer Pilze gesucht habe, auch wenn ich damals Pilze nicht gern mochte. Und dass frische Luft gut tut. Und dass man ganz viel im Wald entdecken kann. Und viel über Pilze lernen kann. Welche essbar sind und welche giftig. So war es mir damals gegangen.

Meine Frau und ich machten uns also allein auf den Weg in den nahen Wald. Wir hatten Glück, ohne lange zu suchen fanden wir eine Stelle, an der Pilz neben Pilz wuchs. „Steinpilze“, sagte ich mit Kennerblick. „Sicher?“, fragte meine Frau. Wir ernteten, bis der Korb voll war.

Zu Hause wuchsen die Zweifel. „Könnte aber auch was anderes sein“, sagte meine Frau. Ich blätterte im Pilzbuch und suchte im Internet. Ich wurde immer unsicherer. Dann dachte ich an ein Pilzerlebnis aus meiner Jugendzeit, mit Bauchschmerzen und unangenehmeren Sachen.

Es gab dann Nudeln für alle.

Von Mathias Klein