Lüttje Lage: Planet Ihme-Zentrum

Puzzeln. Steht in der persönlichen, weder alphabetisch noch nach Dringlichkeit oder Lächerlichkeitsfaktor sortierten To-do-mal-wieder-Liste irgendwo im hinteren Mittelfeld. Knapp vor Zauberwürfel, vom Dreier springen und ein großes Marzipanbrot allein aufessen. Also erst mal puzzeln.

Erste Frage: Wie viele Teile? In der Erinnerung waren damals 2000-Teile-Puzzles überhaupt kein Problem, auf dem Höhepunkt der Karriere hätte man sogar selbst gemachte Puzzles ohne Anleitung (runtergefallene Vasen, Fensterscheiben nach Fallrückziehern) locker wieder zusammengesetzt. Und das in Rekordzeiten, Kampfname Teilchenbeschleuniger.

Vielleicht war es aber auch ganz anders. Trotzdem: 1000 Teile muss sein. Vielleicht nicht gerade das Motiv „Kiesweg in der Dämmerung“, was es tatsächlich gibt, sondern eher was mit Konturen und wenigstens ein bisschen Farbe. Hannover zum Beispiel. Auf einer der vielen Seiten für Puzzlefans gibt es satte 65 Hannover-Puzzles. Zum Vergleich. Nürnberg hat nur 17, Magdeburg zehn, Hildesheim und Chemnitz null. Ob das die Kulturhauptstadt-Jury weiß?

Gut, bei Hannover ist jedes dritte Motiv entweder das Rathaus, die drei warmen Brüder oder Herrenhausen. Wenn man dann noch die Motive „ Marktstraße“ (in Neustadt), Ecksteinmühle (auch in Neustadt), „Segelboot auf dem Steinhuder Meer“ und „ Expo Laatzen“ abzieht, hat die Stadt immer noch mehr Motive als alle anderen Bewerber plus Bremerhaven und Wittenberg zusammen. Unter anderem „Hafen Hannover“, „Astor-Kino“ und ein gerundetes Fotokunstwerk mit dem schönen Titel „Planet Ihme-Zentrum“. Da sind die Aliens also gelandet, man hätte es ahnen können. Damit fangen wir an: das Ihme-Zentrum in 1000 Teilen. Als ob man es sich schon immer gewünscht hätte.

Von Uwe Janssen