Lüttje Lage: Pool mit langem Anlauf

Bisher hatte ich mich erfolgreich gewehrt, aber am Sonnabend beugte ich mich schließlich dem Druck meiner Tochter: Ich versprach, den Pool, der bei uns aber eher einem Planschbecken ähnelt, am Sonntag aufzubauen. Es wurde ein anstrengender Tagesbeginn. Als die Zwölfjährige sich verschlafen an den Frühstückstisch setzte, kam kein „Guten Morgen“, sondern ein erwartungsvolles „Und?“. Ich wusste überhaupt nicht, was sie meinte, und antwortete ebenso kurz angebunden: „Nix und“. „Papa, der Pool, du hast mir doch versprochen, ihn aufzubauen.“ „Ach so, ja habe ich, aber doch nicht vor dem Frühstück“, erwiderte ich.

Um den sonntäglichen Familienfrieden nicht zu gefährden, pumpte ich dann nach dem Frühstück Luft in die Poolwände und ließ anschließend das Wasser laufen. „Papa, kommst du mit ins Wasser?“, fragte sie. Ich hatte keine Lust und wollte einfach nur im Schatten in Ruhe Zeitung lesen. Das sei jetzt aber voll fies, sagte meine Tochter. Erst hätte ich den Pool so spät aufgebaut, dann nur kaltes Wasser reingelassen und jetzt würde ich noch nicht einmal mit reinkommen. Und überhaupt habe sie jetzt gar keine Lust mehr auf den Pool und sie werde jetzt reingehen und sich ins Bett legen, weil ich nämlich voll gemein sei.

Und den Pool, den könne ich gerne wieder dahin zurückbringen, wo ich ihn gekauft habe, sie brauche ihn nämlich gar nicht. Und außerdem sei das alles ziemlich gemein, weil alle ihre Freundinnen einen richtig großen Pool hätten, und da sei das Wasser auch viel wärmer und die Eltern seien viel netter, weil die nämlich auch mal mit ins Wasser gingen.

Zwei Stunden später kam sie aus ihrem Zimmer zurück, ich lag inzwischen im mittlerweile ziemlich warmen Wasser und blinzelte in den Himmel. Wir hatten dann noch viel Spaß im Wasser.

Von Mathias Klein