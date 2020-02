Lüttje Lage: Post von Gundi

Am Sonnabend habe ich wieder Post von Gundi bekommen. Sie hat mir jetzt schon einige Male geschrieben und sich als Leiterin der Gewinn-Ermittlung eines Bamberger Unternehmens vorgestellt.

Es muss eine schöne Arbeit sein, der Gundi nachgeht. Als Gewinn-Ermittlerin entscheidet sie, wer auf der Sonnenseite des Lebens wandeln darf und wer im Schatten bleibt. Da sie Leiterin ihrer Abteilung ist, wird sie auch Mitarbeiter haben. Ich stelle mir vor, wie Gundi und ihre Unterlinge sich ans Gewinnermitteln machen, das Für und Wider abwägen, externe Einflüsse wie die Entwicklung der Finanzmärkte, die geopolitische Gesamtlage, die Konstellation der Gestirne, den Vogelflug und das Orakel von Delphi in ihre Überlegungen einbeziehen. Bis Chefin Gundi, die auf dem beigefügten Foto einen freundlichen, aber auch resoluten Eindruck macht, auf den Tisch haut und befiehlt: „Schluss jetzt. Der Brief geht nach Twenge“.

Dieses mal kann ich entweder eine Zusatzrente, eine Paris-Reise oder einen Tankgutschein gewinnen – alles in allem ein altersmäßig betrachtet durchaus zielgruppengerechtes Angebot, das entweder so oder so ähnlich auch Gegenstand von Gundis früheren Kontaktaufnahmen war.

Und doch ist unsere Beziehung bisher einseitig geblieben, denn ich habe Gundi noch nie geantwortet. Es ist so, dass ihre Briefe in größerer Schrift Verlockungen versprechen, aber eben auch sehr viel Kleingedrucktes. Für dessen Entschlüsselung bräuchte ich eine Lupe von der Qualität, wie sie Sammler seltener Briefmarken besitzen. Dies macht mich dann doch misstrauisch. Ändern würde es sich vielleicht, wenn sich per Post aus Bamberg nicht das Team Gewinn-Ermittlung melden würde, sondern das Team Gewinn-Ausgabe. Von dem weiß ich allerdings bisher nicht, ob es überhaupt existiert.

Von Bernd Haase