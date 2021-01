Lüttje Lage: Räumen statt reisen

Eigentlich wollte ich mich als frischgebackener Ruheständler auf die Socken machen. Und reisen. Viel reisen. Stattdessen: Corona. Heißt: Kontrastprogramm. In diesem Fall: räumen. Aufräumen. Ausmisten. Sagt meine Frau. Und scheucht mich auf den Dachboden. Dort lagern vier gut gefüllte Kartons mit Reiseführern, nach Ländern geordnet. Die seien uralt, behauptet meine Frau. Und Ziele im Fernen Osten oder Wilden Westen würden wir ja eh nicht mehr ansteuern. Ich widerspreche, so gut ich kann. Und ergreife die Flucht nach oben. Auf den Dachboden.

Reiseführer aus D-Mark-Zeiten

Was ich bei meiner Inspektion entdecke, ist ernüchternd. Zahlreiche Reiseführer und Landkarten tragen D-Mark-Preisschildchen, sind also mindestens 20 Jahre alt. Ich stoße auf Werbung von Pan Am – einer US-Fluggesellschaft, die 1991 pleiteging. Mein Dutzend HB-Bildatlanten habe ich, obwohl passionierter Nichtraucher, geliebt – doch dieser Name ist schon lange vom Buchmarkt verschwunden. Und ein Städteführer über Dresden, zu Zeiten der Wiedervereinigung aufgelegt, beinhaltet zwei Textvarianten –Deutsch und Russisch. Das Buch hatten wir mal geschenkt bekommen.

Mich befallen starke Zweifel, dass diese antiquarischen Werke noch als Fremdenführer taugen. Und widerwillig gestehe ich mir ein, dass meine Frau recht hatte mit der Devise „Räumen statt reisen“. Die Konsequenz: Ich kann einpacken.

Am Ende füllen die Reiseführer, die unseren Dachboden verlassen, drei Kartons. Die wiegen einen knappen Zentner – und doch lange nicht so viel wie all die schönen Erinnerungen, die mit den reich bebilderten Bänden verbunden sind. Doch wann kann man sich besser von touristischen Ratgebern trennen als in Zeiten, wo das Reisen eh auf dem Index steht?

Balingen statt Bali

P.S.: Wenn wir dann wieder durch die Weltgeschichte gondeln dürfen, nach der Pandemie, werde ich meiner Frau ganz neue Reiseziele andienen – Balingen statt Bali. Balingen? Liegt in Baden-Württemberg, und einen Reiseführer von dieser Kleinstadt hatte ich noch nie im Sortiment.

Von Michael Zgoll