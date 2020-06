Man sagt ja, dass die Zeiten immer schnelllebiger werden. Und die Aufmerksamkeitsspanne für Reize immer kürzer. Da macht mein Sohn, fünf Jahre alt, keine Ausnahme. Schon seit Längerem jubelt er nicht mehr auf, wenn eine Stadtbahn vorbeifährt. Wir wohnen an der Podbi, da hat sich eine gewisse Gewöhnung eingestellt. Auch Bagger sind nicht mehr das ganz große Thema. Wie gesagt: Wir wohnen an der Podbi. Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen sind immer noch einen Fingerzeig wert, aber wahre Begeisterung geht anders. Podbi.

Seine ganz große Leidenschaft sind inzwischen Raketen. Könnte sein, dass das eine Weile anhält – Raketen sind schließlich etwas wirklich Besonderes. Selbst an der Pobi fliegen nicht ständig welche am Fenster vorbei. Und ich hoffe, das bleibt auch erstmal so.

Anzeige

Also Raketen. Und das Playmobil-Space Shuttle. Oft hängt er an meinem Bein und bettelt, ich solle ihm auf dem Tablet einen weiteren Raketenstart vorspielen. Als neulich abends die Space-X-Rakete zur ISS aufbrach, durfte er noch mal aufstehen und den Start sehen. Im Nachhinein bin ich nicht sicher, ob er verstanden hat, dass dieser Start live war - im Gegensatz zu denen, die ich ihm sonst auf Youtube zeige. Sieht schließlich ziemlich gleich aus. Mit einer Ausnahme: Die aktuelle Falcon-Rakete ist keine Saturn-5-Mondrakete. Das bemerkte er sofort. Die Saturn-5 ist sein Superstar. Gegen die Saturn-5 wirkt so eine Falcon-Rakete wie ein Tischfeuerwerk.

Weitere HAZ+ Artikel

Apropos Tischfeuerwerk. Kürzlich ploppte auf meinem Tablet Werbung für eine Saturn-5-Lampe auf. Zweieinhalb Meter hoch, mit leuchtendem Feuerschweif, über dem die Rakete die Zimmerdecke zu durchbrechen droht. Ich bete, dass diese Werbung niemals aufploppt, wenn er gerade neben mir sitzt. Er würde die Lampe auf der Stelle haben wollen. Nächstes Jahr kommt er in die Schule, wo er (so hoffe ich) Lesen lernt. Dann werden Glossen wie diese hier kaum mehr möglich sein. Aber bis zum nächsten Jahr ist diese hier vergessen. Die Zeiten sind schnelllebig.

Hier finden Sie weitere Texte aus unserer Serie

Von Rüdiger Meise