Lüttje Lage: Reinfall zum Saisonende

Hannover

Unser geplanter Sommerurlaub an der Nordsee in Belgien wurde viral gestoppt, da ging es uns so wie vielen anderen. Wir blieben zu Hause in Twenge, wo es in der Nähe mehrere Seen gibt, darunter einen großen Baggersee. Um die Tage nicht nur mit Lesen, Schwimmen und Sonnenbaden zu verbringen, haben wir uns ein Stand-Up-Paddling-Board gekauft. Das war gar nicht so einfach, denn auf diese Idee kamen auch viele andere, und zwar früher als wir. Die Dinger sind zwischenzeitlich Mangelware gewesen.

Stehpaddeln soll sehr gesund sein, gut fürs Gleichgewichtsgefühl zum Beispiel. Außerdem trainiert es angeblich alle Muskeln, ohne einen von ihnen übermäßig zu beanspruchen. Das erschien uns verheißungsvoll. Gleichgewichtsgefühl kann man in fast allen Lebenslagen brauchen, und aus dem Alter, in dem wir Muskeln übermäßig beanspruchen wollen, sind wir raus.

Anzeige

Wir haben uns das Ganze selbst beigebracht, indem wir ein paar entsprechende Videos im Internet anschauten und das Gesehene in die Tat umsetzten. Meine Frau kam damit besser zurecht als ich. Während sie schon bald flott über den Baggersee glitt, wirkten meine Versuche zunächst so, als wollte ich mit dem Paddel das Wasser umrühren. Vielleicht habe ich die Muskeln nicht gleichmäßig genug beansprucht, vielleicht bin ich auch etwas untalentiert. Wie auch immer: Wir sind beide nie reingefallen.

Weitere HAZ+ Artikel

Jedenfalls bis zum Wochenende nicht. Da fuhr ich allein mit dem Brett zum See. Ziemlich genau in der Mitte gab ich mir irgendwie einen Ruck und landete im Wasser. Das war empfindlich kälter als noch vor einigen Wochen, wie ich feststellen musste. Fröstelnd und schlotternd paddelte ich zurück zum Ufer, bekam eine Triefnase und erklärte die Paddel-Saison nach diesem Reinfall für beendet. Es gibt Umstände, unter denen Stehpaddeln nicht ganz so gesund ist, wie immer gesagt wird.

Lüttje Lage: Weitere lustige Texte aus unserer Serie lesen Sie hier.

Von Bernd Haase