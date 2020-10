Lüttje Lage: Rund um die Uhr ist nicht genug

Jüngst nehme ich, berufsbedingt, an einer Sitzung des Bezirksrats Döhren-Wülfel teil. Ein Tagesordnungspunkt behandelt die Organisationsreform der Polizeidirektion Hannover, kenntnisreich referiert die neue Chefin des Kommissariats Döhren. Welt- und wortgewandt kommt sie daher, und immer wieder preist sie die Einsatzbereitschaft ihres Teams an. 24/7. Also 24 Stunden an allen sieben Wochentagen: allzeit bereit. Ein SPD-Bezirksratsherr bohrt nach, und auch er lässt den Begriff ganz lässig fallen. Twenty-four/seven. Als dann auch noch der Kontaktbeamte 24/7 in den Mund nimmt, gibt’s Gesprächsbedarf. Am späten Abend.

Ich erzähle meiner Frau von der Sitzung. „Das ist doch affig. Warum sagen die nicht, dass die Polizei rund um die Uhr im Einsatz ist?“

„Weil das nicht dasselbe ist.“

„Häh? Warum das denn nicht?“

„24/7 ist viel moderner.“

„Mag sein, aber vielleicht versteht das nicht jeder.“

Meine Frau lässt sich nicht beirren: „Meine Güte, twenty-four/seven wird doch schon seit Jahren benutzt.“

„Ja, aber von wem? Und warum? Was hast Du gegen Rund um die Uhr? Oder noch einfacher: Immer?

„Das klingt irgendwie nach weniger.“

„Verstehe ich nicht. Ist doch klares Deutsch. Wie viel weniger meinst Du denn?“

„Na ja, für mich ist Rund um die Uhr vielleicht nur wochentags. Ohne Samstag und Sonntag.“ Und sie ergänzt, nach kurzem Innehalten: „Rund um die Uhr ist halt so eine Redensart, wo auch mal eine Pause drin sein kann.“

Damit ist alles Wesentliche gesagt, wirklich näher kommen wir uns an diesem Abend nicht. Meine Frau findet 24/7 schick, und halb Döhren denkt offenbar genauso. Kurzfristig beschleichen mich Zweifel, ob ein simples Immer vielleicht tatsächlich und häufiger als gedacht nur ein Ganz schön oft meint. Oder ob Rund um die Uhr wirklich nicht so breitschultrig und aussagekräftig daherkommt wie twenty-four/seven.

Doch am Ende fasse ich den Entschluss, mich dem Wildwuchs überflüssiger Anglizismen weiterhin zu verweigern. Und darum soll die Formel 24/7 niemals über meine Lippen kommen – rund um die Uhr.

Von Michael Zgoll