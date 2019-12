Lüttje Lage: Schmarotzer im Schrank

Viele Menschen wollen ja zum Jahresende noch so einiges zu Ende bringen, damit sie unbelastet ins neue Jahr starten können. Die Steuererklärung 2018 sollte erledigt und jede Rechnung bezahlt sein. Der uralte Telefonvertrag gekündigt, die letzte Grußkarte verschickt, den abgelaufenen TÜV auf die Reihe gebracht, Weihnachtsgeschenke umgetauscht, Weinvorräte geleert – und somit sind wir fit für Silvester und ein 2020, in dem wir alle bessere Menschen werden. Theoretisch.

Carola nutzt die Jahresendzeitstimmung immer, um ihren sehr geräumigen Kleiderschrank auszumisten. Wir dürfen dabei sein. Und gewissermaßen abstauben, als Schmarotzerinnen. Diesmal ist die Klamottensause allerdings eher so etwas wie Schrottwichteln. Es kommen Dinge zum Vorschein, für die sich Carola aufrichtig schämt. Wir haben sie zum Glück nie in den Wildlederoverknee-Stiefeln mit den 15 Zentimeter hohen Pfennigabsätzen gesehen. Auch der paillettenbesetzte Mohairpulli in Lachs ist bei uns nicht zum Einsatz gekommen. Vom roten Kunstledermini und den geräumigen tarnfarbenen Cargohosen mit Tunnelzug an der Wade ganz zu schweigen. Die Slipper mit Bommel sind sicher noch aus den Achtzigern, weder knallenge Seidentops noch regenbogenfarbene Fransenponchos oder geblümte Jumpsuits finden unser Wohlwollen.

Viele Sachen sind auch einfach viel zu klein, sie müssen Jahrzehnte alt sein. Für eine Mottoparty wiederum sind sie zu bieder. Wir mäkeln, haben wir doch gehofft, in Carolas Kleiderschrank einen coolen Fummel für Silvester zu finden. Am besten nicht zu knapp. Fehlanzeige, der Schrank macht keinen Spaß in diesem Jahr. Carola ist ein bisschen beleidigt. Wir haben ihr dann bei der Steuererklärung geholfen, sie davon überzeugt, das keiner mehr einen Festnetzanschluss braucht und manche Rechnung auch am 2. Januar noch nicht überfällig ist. Dann haben wir mit ihrem guten Rotwein auf bessere Zeiten und bessere Menschen in 2020 angestoßen – und einen besseren Klamottengeschmack.

Von Susanna Bauch